Milly Carlucci: cast stellare per Ballando con le stelle 2025?

In attesa della finalissima di Sognando Ballando con le stelle che decreterà il nome del nuovo maestro di Ballando con le stelle, Milly Carlucci pensa alla prossima edizione dello show del sabato sera di Raiuno che, come ogni anno, tornerà in onda in autunno. Anche per l’edizione 2025, Milly Carlucci vorrebbe un cast bomba con nomi davvero stellari come accaduto nelle ultime edizioni. Per capire chi, effettivamente, scenderà sulla pista del Foro Italico di Raiuno è ancora presto, ma cominciano comunque a circolare le varie indiscrezioni.

Milly Carlucci, probabilmente, continuerà ad evitare di scegliere concorrenti che arrivano da altri reality puntando sui grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. A tal proposito, a svelare il nome bomba a cui starebbe pensando la Carlucci è Alberto Dandolo.

Romina Power nel cast di Ballando con le stelle 2025?

Dopo aver convinto Al Bano a trasformarsi in ballerino, Milly Carlucci, secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, attualmente in edicola, pensa all’ex moglie di Carrisi per la prossima edizione di Ballando con le stelle. “Il sogno più grande di Milly ha un nome e cognome: Romina Power…”, fa sapere Alberto Dandolo.

Per la rai e Mily Carlucci, la presenza di Romina Power tra i concorrenti sarebbe un vero colpaccio, ma secondo Alberto Dandolo, per mettere a segno il colpo, la conduttrice dovrà lavorare pareggio. “L’ex signora Carrisi però sembra particolarmente difficile da convincere…La ragione? Il budget…”, scrive ancora il giornalista. “C’è chi giura che Milly, terminato il ciclo di Sognando Ballando con le stelle, ritornerà a corteggiare la ritrosa Romina cercando un punto di incontro economico…E così chi vivrà vedrà…”, conclude Dandolo.