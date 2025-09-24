Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci svela i Ballerini per una notte della 1a puntata del 23 settembre e c'è il colpo di scena: "Più di uno"

Ballando con le stelle 2025: chi sono i Ballerini per una notte della 1a puntata? L’annuncio di Milly Carlucci

Manca sempre all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle 2025 fissato per sabato 27 settembre, Milly Carlucci e tutta la sua squadra sono pronti a scaldare i motori e cresce sempre di più l’attesa per vedere i vip che hanno deciso di mettersi in gioco cimentarsi con i pazzi di danza, da Barbara D’Urso a Marcella Bella, da Filippo Magnini a Fabio Fognini sono tanti i nomi forti nel cast. E qualche anticipazioni sul suo show la conduttrice le ha fornite nella puntata di oggi de La vita in diretta.

Dopo aver parlato del cast di concorrenti e maestri e spiegato come si svolgerà quest’anno il meccanismo, Milly Carlucci ha annunciato chi saranno i Ballerini per una notte della 1a puntata del 27 settembre o meglio le ballerine per un notte perché si tratta di giovani e promettenti ragazze. “Verranno come ballerine per una notte delle ragazze in rappresentanza della Nazionale di Calcio Italiana Femminile con il loro allenatore.” ha rivelato la Carlucci, la prima puntata dello show di danza sarà dunque all’insegna dello sport anche se per il momento non è chiaro quali calciatrici della nostra Nazionale scenderanno in pista.



Milly Carlucci confessa prima di Ballando con le stelle 2025: “Dopo vent’anni entrerò in studio da sola”

Ospite da Alberto Matano a La vita in diretta con la sua nota diplomazia Milly Carlucci non si è sbilanciata sulle provocazioni degli altri ospiti, Vladimir Luxuria ha sentenziato che secondo lei gli scontri ci saranno non tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, come tutti pensano, ma tra Selvaggia Lucarelli e Marcella Bella. Tuttavia Milly ha glissato: “Io dico che per fortuna abbiamo un cast di personaggi di grande personalità e questo è una cosa sempre interessante perché è interessante guardarli da vicino e capire che magari qualcuno che ti sembra granitico invece poi è come te può avere un momento di debolezza.” E subito la conduttrice, parlando del fatto che la sua storica spalla destra Paolo Belli quest’anno gareggerà tra i concorrenti ha confessato: “Dopo vent’anni entrerò da sola per conto mio senza Paolino che per me era la coperta di Linus a cui abbracciarmi”