“Milly Carlucci è brava a fare i cast, ma ha budget che altri si sognano”: la bomba di Giuseppe Candela su Ballando con le stelle 2025

Ballando con le stelle 2025 è uno dei programmi più attesi insieme a Tu sì que vales e Tale e Quale Show. E anche quest’anno il cast di Milly Carlucci è davvero stellare e l’attenzione del pubblico è alto adesso che deve ancora iniziare, figurarsi dopo quando partirà tutto il carrozzone andando a finire chissà a quale ora, e finendo per eliminare qualcuno chissà quando.

Sul social network X il giornalista Giuseppe Candela scrive: “Curiosità. Tutto il cast di Tale e Quale Show costa meno di una sola concorrente di Ballando”. Insomma, i cachet che la Rai mette a disposizione alla conduttrice sono ben diversi dagli altri e bisogna prenderne atto quando ci si rende conto che Carlo Conti non può competere.

Ballando con le stelle 2025, il giornalista: “Ecco perché Milly Carlucci è brava nel fare il cast”

“Perché Milly è la più brava nel fare cast con vip, ogni anno di più va detto, ma ha anche budget che altri si sognano”: queste le parole del giornalista Giuseppe Candela su X. Basti pensare che nel cast di Ballando con le stelle 2025 figurano nomi del calibro di Barbara d’Urso, Fabio Fognini, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Martina Colombari e tanti altri. Oltre a Massimiliano Rosolino che sostituirà Paolo Belli.

E poi ha concluso così il giornalista dicendo che la tv si fa con i soldi e che non si può negare la possibilità che Milly Carlucci ha di spendere in confronto ai suoi colleghi. Non è un aspetto che si possa sottovalutare “mentre altrove si fanno le nozze coi fichi secchi”. Insomma, altri programmi non hanno le sue stesse disponibilità economiche e devono essere decisamente più oculati con le spese. Un dettaglio che non può passare inosservato.

