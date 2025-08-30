Ballando con le stelle 2025: "Nascerà una nuova coppia, confido in uno sportivo": arriva lo scoop di Rossella Erra ma è già smentito nei fatti!

Ballando con le stelle 2025, Rossella Erra lancia lo scoop: “Nascerà la storia d’amore per uno sportivo” Rossella Erra, da anni ‘Tribuna del Popolo’ nello show del sabato sera di Milly Carlucci è stata ospite nella puntata di questo sabato 30 agosto 2025 nel programma di Monica Setta Storie al Bivio. Rossella ha concesso una lunga intervista sbilanciandosi sulla sua vita privata e sul suo approdo in televisione e raccontando anche i momenti più bui come la morte della mamma e la chiusura del suo studio da commercialista. Durante l’intervista, tuttavia, la Erra si è lasciata andare ad uno scoop clamoroso: pare che stia nascendo una nuova coppia a Ballando con le stelle 2025 dopo la storia d’amore che procede a gonfie vele tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Scendendo nello specifico, infatti, Rossella Erra ha dichiarato: “Confido nel nuovo cast di ballando e credo che possa nascere una nuova storia d’amore io confido moltissimo in uno sportivo…” Insomma la Erra è convinta che nascerà l’amore tra un concorrente di Ballando con le stelle 2025, più precisamente uno sportivo, e la sua maestra. Monica Setta le ha chiesto di farle dei nomi ed è a questo punto che sono sorti i problemi. Infatti gli unici due sportivi tra i concorrenti di Ballando 2025 sono Filippo Magnini e Fabio Fognini ma entrambi sono felicemente sposati da anni. Il nuotatore fa coppia fissa con Giorgia Palmas dal 2012 ed i due sono genitori della piccola Mia. Ed anche Fabio Fognini è sposato con Flavia Pennetta, i due sono genitori di Federico e Farah. Insomma lo scoop della Erra rischia di essere smentito prima ancora dell’inizio del programma.



E a proposito di Ballando con le stelle 2025, nei mesi scorsi la storica giurata Selvaggia Lucarelli ha annunciato che sposa il suo compagno Lorenzo Biagiarelli nella primavera del 2026 in una Masseria in Puglia. Ebbene, a tal proposito Rossella Erra le ha lanciato una frecciata: “Non credo che io sarò invitata al matrimonio”. E del resto gli scontri tra le due nello show di Rai1 sono all’ordine del giorno in ogni puntata. Infine, spazio ha avuto anche una sua riflessione sulla conduttrice Milly Carlucci: “È una persona molto materna che ti accoglie a braccia aperte, se hai un problema diventa un suo problema e crea intorno a te una sorte di bolla di protezione. È la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via. È vero che è un generale ma dal punto di vista professionale, lei assiste tutto e riesce a far venire fuori l’impostazione che ti può evidenziare com’è giusto che sia” L’appuntamento con lo show è per sabato 22 settembre 2025 in prima serata.

