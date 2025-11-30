Ballando con le Stelle, pagelle e voti della decima puntata: Paolo Belli eliminato, volano Barbara D'Urso e Martina Colombari

Ballando con le Stelle 2025, voti e pagelle: Paolo Belli fuori dai giochi?

La decima puntata di Ballando con le Stelle 2025 ci regala i nomi dei semifinalisti, a cui non prenderà parti – salvo clamorosi colpi di scena al ripescaggio – Paolo Belli, che è stato eliminato al round finale della seconda manche. Eppure nelle nostre pagelle si porta a casa un buon vuoto, come del resto quasi tutti gli altri concorrenti ancora in gara. Partiamo dunque da Paolo Belli e dalla sua esibizione: lo showman si gioca la carte dell’ironia con un freestyle originale assieme a Giada Lini. Non è esattamente da stropicciarsi gli occhi, ma sicuramente godibile e all’altezza dei quarti di finale. VOTO 7.

Fabio Fognini e Giada Lini illuminano con un tango argentino sensuale e avvolgente. Forse la loro migliore esibizioni di sempre. VOTO 8. Filippo Magnini conferma la sua crescita con Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle. E’ variopinto e ammaliante, questa volta anche per la giuria. VOTO 7.

Ballando con le Stelle 2025, voti e pagelle: Martina Colombari e Barbara D’Urso sempre al top

Rosa Chemical torna a fare Rosa Chemical, con originalità e stravaganza. Stilisticamente però abbiamo altre preferenze. No al kilt. VOTO 6. Martina Colombari mostra padronanza, eleganza e sensualità in un tango argentino che sembra proiettarla come principale favorita di Ballando con le Stelle 2025. VOTO 9.

Barbara D’Urso esprime in pista gioie e dolori della vita, commuovendo Rossella Erra e conquistando la standing ovation del pubblico. C’è tanto lavoro dietro la performance della conduttrice e del suo coach. Vanno premiati. VOTO 8,5. Andrea Delogu è magica con Nikita Perotti sulle note di Dirty Dancing e fa sognare i fan con una performance credibile e avvolgente. Questa coppia può certamente ambire alla finale. VOTO 7,5. Settimana prossima si torna in pista con in palio un posto nell’ambitissima finale.