Ecco le pagelle e i voti della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025: Francesca Fialdini domina la classifica finale...

Ballando con le Stelle 2025, le pagelle e i voti della prima puntata: Francesca Fialdini al top

Nancy Brilli ci mette entusiasmo e voglia di fare, ma che il suo mestiere non sia il ballo lo capisce anche un bambino. Però… rompere il ghiaccio non è mai facile. Voto 5. La Signora Coriandoli è un concorrente atipico di Ballando con le Stelle 2025. Per questo motivo incuriosisce, non si sa mai cosa potrebbe inventare. Alla fine si inventa la consegna di un tortello per ogni giurato. Davvero tutto qui? Voto 4. Marcella Bella sorprende con Chiquito, si fa trainare dal maestro sudamericano con energia e spregiudicatezza. Niente male. E’ una vera sorpresa. Voto 7.

Filippo Magnini convince con il suo Charleston insieme ad Alessandra Tripoli. E’ stato convincente, ma ci aspettiamo di più. Molto di più. Riuscirà a lasciarsi andare? Voto 6,5. Francesca Fialdini è stata spiazzante. Avevamo sensazioni positive su di lei, ma è andata ben oltre. E lo ha fatto con eleganza, sensualità e padronanza. Voto 9. Le note dolenti iniziano con Beppe Convertini, un po’ troppo abbottonato, impenetrabile, da rivedere. Voto 4.

Che sia in veste di co-conduttore o concorrente, poco cambia. Paolo Belli sul palco di Ballando con le Stelle si sente a casa. Voto 7. Fognini lavora bene con Giada Lini, ha presenza scenica e può fare strada. A meno che la sua non sia tutta apparenza… Voto 6,5. Rosa Chemical crea aspettative esagerate, ma sul palco è più timido che audace, anche se alla giuria è piaciuto. Voto 5. Tango convinto, troppo convinto, di Martina Colombari e Luca Favilla. Mancava l’anima, anche se l’esibizione in sé era molto buona e lei bellissima. Voto 7,5.

Barbara D’Urso manda in delirio il pubblico con una rumba insieme a Pasquale la Rocca. Al di là di tutto è un piacere rivederla in tv, perché la tv è il suo ambiente naturale. Il plus sono le scintille con Selvaggia. Voto 7. Andrea Delogu padroneggia il palco con garra, ma qualcosa è da rivedere. Voto 6,5.