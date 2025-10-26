Ballando con le stelle 2025, pagelle quinta puntata, in vetta alla classifica Martina Colombari, l'eliminato dopo lo spareggio...

Ballando con le Stelle 2025, le pagelle: Andrea Delogu fa sognare i fan, Signora Coriandoli a rischio

Si chiude la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2025 e tornano puntuali le nostre pagelle. L’ordine di voto non segue la classifica, ma semplicemente la cronologia delle esibizioni. Partiamo allora da Paolo Belli che doveva trasformarsi in una tigre; alla fine, forse, è solo un tigrotto; pur sempre fatto un deciso passo avanti rispetto al solito. Bravo. VOTO 6,5. La Signora Coriandoli – che spareggerà con Beppe Convertini per l’eliminato – si gioca la carta simpatia a Ballando con le Stelle. Dopo cinque puntate è qualcosa di già visto. Eppure una mezza risata la strappa sempre. VOTO 5,5.

Barbara D'Urso attacca Selvaggia Lucarelli a Ballando: scontro di fuoco/ "Tifo Fialdini? Scorretto""Rosicona"

Marcella Bella è cringe secondo la Lucarelli, perché balla sulle note della sua stessa canzone. Un problema che non esiste ai fini dello show. Perché in fondo la cantante si è divertita e ci ha divertito… spaccando pure una chitarra. VOTO 6,5. Filippo Magnini si impegna e si sforza, dimostrando che c’è tanta sostanza. Il vero valore aggiunto però è la sua insegnante Alessandra Tripoli. VOTO 6,5. Andrea Delogu conferma di essere in grande forma con il suo maestro Nikita Perotti. E il ‘quasi bacio’ finale fa già sognare i fan. VOTO 7. Fabio Fognini ha ballato molto bene, certo. Ma continua a non arrivarci troppa emozione. VOTO 6,5.

Andrea Delogu, confessione choc a Ballando: "Sono dislessica, discalculica e disgrafica"/ "Ho pianto quando…"

Ballando con le Stelle 2025, le pagelle: Francesca Fialdini e Martina Colombari volano

Francesca Fialdini è letteralmente una dea bendata. Forse esageriamo, ma resta indiscutibilmente un gradino sopra tutti gli altri concorrenti o quasi. VOTO 9. Barbara D’Urso mantiene alti gli standard, nonostante le imperfezioni della sua performance. Alla sua età potrebbe prediligere altre attività, invece danza come una ragazzina fino a tarda sera. VOTO 8. Beppe Convertini e il ballo non vanno affatto d’accordo, ma Veera Kinnunen lo trasforma con un paso doble rock e trasgressivo. E’ solo un’illusione? Certo. VOTO 7 per il coraggio.

CHI E' PRIMO ELIMINATO BALLANDO CON LE STELLE 2025?/ E' spareggio tra Beppe Convertini e Signora Coriandoli!

Martina Colombari alza il livello e torna prepotentemente tra le nostre preferenze con un’esibizione intensa, sensuale e coinvolgente. VOTO 9. Nancy Brilli continua ad essere poco considerata rispetto al valore che offre in pista assieme a coach Carlo Aloia. E’ una vera donna dello spettacolo. E si vede anche quando danza. VOTO 8. Rosa Chemical sa tanto di già visto e rivisito, anche se la performance in sé è inappuntabile e pur sempre audace. VOTO 6,5.