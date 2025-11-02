Ecco le pagelle Ballando con le Stelle 2025: i voti ai protagonisti della sesta puntata. Vincitore Fabio Fognini, domina la classifica e...

Fognini vincitore della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025: domina classifica e pagelle

Ed eccoci con le consuete pagelle di Ballando con le Stelle 2025, al termine di una sesta puntata che ha visto come vincitore Fabio Fognini, Beppe Convertini il concorrente eliminato e Nancy Brilli e la Signora Coriandoli costrette allo spareggio in testa alla prossima puntata. Tornando alle nostre pagelle, ecco i voti ai protagonisti della serata, in ordine di esibizione. Beppe Convertini appare scarico prima ancora di iniziare il suo ballo sulle note di Tu vuo fa l’americano. Forse sapeva già di essere destinato all’eliminazione. Rassegnato. VOTO 4 La Signora Coriandoli è più scintillante del solito. O forse è semplicemente più creativa di Beppe Convertini. VOTO 5,5 per lo sforzo.

Marcella Bella, come dice giustamente Alberto Matano, è autentica e davvero energica. Spesso viene sottovalutata o sottostimata senza un perché. VOTO 7. Paolo Belli ha collezionato quaranta punti con inventiva ed un finale a sorpresa… che lo ha trasformato in uno stangone alto 1.90. Così si fa! VOTO 7. Rosa Chemical ci ha sorpreso mostrandosi in una versione inedita e avvolgente, impreziosita dalla sensualità di Erica Martinelli. VOTO 8.

Ballando con le Stelle 2025, pagelle e voti: la svolta sexy di Martina Colombari

Svolta sexy per Martina Colombari a Ballando con le Stelle 2025, con una salsa esprime tutta la sua sensualità ed una forma fisica smagliante. Ha preso definitivamente il volo? VOTO 9. Valzer portentoso e credibile per Barbara D’Urso, che vince la sfida degli applausi. Tutti in piedi per lei. VOTO 8. Francesca Fialdini praticamente non balla, perché è infortunata. Si è visto poco o nulla. Jive non giudicabile.

Se dovessimo dare un voto sarebbe un 4, sicuramente immeritato. Fabio Fognini e Giada Lini sono indiscutibilmente in grande ascesa. C’è sintonia, energia e freschezza. VOTO 9. Nancy Brilli inizia ad avvertire un po’ di nervosismo nei confronti della giuria. E’ comprensibile visto il loro snobismo, ma per sua fortuna in pista non si avverte e la porta a casa. VOTO 7.

