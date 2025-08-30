Tutto su Ballando con le Stelle 2025, il nuovo cast, il cambio alla co-conduzione: Paolo Belli lascia Milly Carlucci e diventa concorrente

Ballando con le Stelle 2025, Paolo Belli lascia la co-conduzione ma resta nel cast come concorrente

Cresce l’attesa per Ballando con le Stelle 2025 e la curiosità di vedere all’opera tutto il cast. Se tra i concorrenti le novità sono totali, anche per quanto riguarda la conduzione non mancano i cambiamenti. Infatti Milly Carlucci dovrà fare a meno della sua spalla, poiché Paolo Belli parteciperà per la prima volta allo show come concorrente in gara. “Vuole che sia una vera festa allora io gareggerò come ballerino”, ha confermato sui social il co-conduttore.

Ancora non è chiaro chi lo sostituirà al fianco di Milly Carlucci, ma ora Paolo Belli non ci pensa e si concentra unicamente sulle sfide che lo attendono. Come se la caverà? Di sicuro, rappresenta una novità (voto 7). A gareggiare con lui ci saranno tanti altri nomi interessanti come la brillante Andrea Delogu (voto 7), la presentatrice Francesca Fialdini (voto 7,5), Beppe Convertini (voto 6) e la mitica Barbara D’Urso (voto 8,5), che lo scorso anno già partecipò come ballerina per una notte.

Ballando con le Stelle 2025, il cast completo: spiccano Martina Colombari, il campione Filippo Magnini e…

Il cast di concorrenti di Ballando con le Stelle 2025 si preannunci dunque ricco e variegato. Vedremo all’opera in pista da ballo il tennista Fabio Fognini (altro colpo di Milly, voto 8) ma anche il campione di nuoto Filippo Magnini (voto 7), l’attrice Nancy Brilli (voto 6,5), la showgirl Martina Colombari (voto 8) e ancora Marcella Bella e Maurizio Ferrini (voto 6 ad entrambi), il quale abbandonerà i panni della Signora Coriandoli per mettersi in gioco in una nuova versione.

Insomma le premesse per assistere ad un’edizione stimolante, divertente e pepata non mancano assolutamente. La produzione e gli autori hanno fatto un grande lavoro per allestire un cast all’altezza delle aspettative. Ora la palla passa a Milly Carlucci e ai suoi temibili giudici, per rendere ancora una volta questa edizione appassionante e indimenticabile.