Come ogni post-puntata eccoci con le pagelle di Ballando con le Stelle 2025, la classifica – che dopo il tesoretto vede primeggiare Barbara D’Urso e poi Andrea Delogu, vincitrice dello spareggio a tre con la conduttrice e Martina Colombari – e i voti ai protagonisti della serata. Per Paolo Belli non facile confermare quanto di buono fatto la scorsa settimana infatti il suo ambizioso jive è un piccolo grande passo indietro. VOTO 5,5. Nancy Brilli non è più una sorpresa, al di là delle sbavature tecniche che contano fino ad un certo punto. Nelle sue esibizioni, gli ingredienti per uno show godibile ci sono tutti. Certo, dopo otto puntate vorremmo vedere un piccolo upgrade. VOTO 6,5.

Martina Colombari guadagna terreno puntata dopo puntata, con un’eleganza naturale che le appartiene, nella danza, nelle parole e nello stile. VOTO 9. Rosa Chemical non ci ha mai convinto troppo nel suo prevedibile anti-conformismo ma stavolta, grazie anche a Erica Martinelli, regala un tango autentico e passionale. VOTO 7.

Fabio Fognini ci crede tantissimo a Ballando con le Stelle 2025, anche se non è propriamente portato per il ballo. Ma da campione qual è sa quasi sempre come tirare fuori il coniglio dal cilindro. VOTO 7. Barbara D’Urso da qualche puntata a questa parte sembra essersi fermata, eppure è sempre da applausi. Cosa manca per il salto di qualità? VOTO 7.

Andrea Delogu torna in pista dopo il grave dramma famigliare che l’ha colpita. Offre una performance delicata e incisiva, un valzer che è molto più di un valzer. VOTO 8. Francesca Fialdini non giudicabile per l’infortunio di Giovanni Pernice, di fatto non prende parte alla puntata. La polemica che coinvolge Filippo Magnani e Selvaggia Lucarelli ruba spazio al suo ballo, che in fondo non è così male. VOTO 6,5.

