Nancy Brilli eliminata e Barbara D’Urso vincitrice di puntata. E’ questo l’epilogo di Ballando con le Stelle 2025, con la classifica che ha sorriso alla conduttrice e che ha invece costretto l’attrice a fronteggiare lo spareggio com Rosa Chemical, perdendo con un forbice abbastanza schiacciante. Per quanto concerne le pagelle e i voti, andiamo a vedere come se la sono cavata i protagonisti in pista da ballo.

Filippo Magnini balla la sua rivincita dopo le accuse infondate sul doping. La storia è bella, il ballo forse un po’ meno riuscito. Si riscatta in seguito con un bel valzer sbottonato assieme ad una straordinaria Alessandra Tripoli. VOTO 6,5. Nancy Brilli è gradevole e delicata nel ballo che racconta la gioia di essere diventata madre. Nello step successivo esprime l’energia di sempre, ma non arriva alla giuria. VOTO 6.

Andrea Delogu architetta una coreografia stilisticamente ficcante e avvolgente, capace di raccontarci la sua infanzia a San Patrignano. Grande energia ed intensità nella seconda prova, ma anche miglioramenti tecnici. . VOTO 8.

Fabio Fognini ci emoziona sulle note di Un Senso di Vasco Rossi, aprendo il suo cuore e raccontando la sua storia. Nell’esibizione successiva tira fuori la sua anima aggressiva e incendia lo studio. VOTO 7.

Barbara D’Urso ottiene invece una standing ovation con Perdere l’Amore e la lettera ricevuta dal padre, che interpreta con un ballo struggente. Nell’esibizione successiva lo spettacolo è dato dallo scontro al veleno con Selvaggia Lucarelli, vinto dalla D’Urso, stavolta. VOTO 8. Rosa Chemical è genuino e autentico, ma anche un po’ monocorde nelle varie fasi della serata. Il suo moderno divide la giuria. VOTO 6,5.

Martina Colombari si conferma in grande spolvero nella prima manche, ma alza ancora i giri nella samba selvaggia con Luca Favilla. Ormai non è più una sorpresa. VOTO 9. Paolo Belli commuove con semplicità sulle note di Strada Facendo raccontando il rapporto col figlio adottivo e i nipotini. Nella manche successiva si eleva con un paso doble che gli permette di fare quasi il pieno alle palette. VOTO 7,5

