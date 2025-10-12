Diretta Ballando con le Stelle 2025 della puntata 11 ottobre: oggi verso il primo eliminato, scopriremo i primi concorrenti a rischio uscita

BALLANDO CON LE STELLE, DIRETTA E COMMENTO PUNTATA 11 OTTOBRE

Siamo quasi al giro di boa della terza puntata di Ballando con le Stelle 2025. La puntata, cominciata in ritardo per la partita della nazionale, procede spedita con esibizioni tutto sommato piacevoli e tambureggianti. A strappare applausi, in questo primo scorcio di puntata, sono state Barbara D’Urso e Francesca Fialdini. Quest’ultima incanta con un valzer da urlo assieme a Giovanni Pernice e si candida ancora una volta per la vittoria della puntata.

Quando va in onda Ballando con le stelle 2025 e a che ora/ Perché cambia programmazione oggi 11 ottobre

Bene, come dicevamo, anche Barbara D’Urso. Mentre Paolo Belli è al centro di una piccola polemica con Guillermo Mariotto, che lo invita ad osare di più per evitare che possa addormentarsi. “Che noia!”, gli dice senza pensarci due volte il giurato dopo averlo visto all’opera. E ora tocca a Marcella Bella... (Agg.Jacopo D’Antuono)

Milly Carlucci: "Ballando con le Stelle? Spero diventi come Sanremo"/ E su Paolo Belli...

BALLANDO CON LE STELLE 2025, TERZA PUNTATA IN “RITARDO”

Un inizio insolitamente in ritardo per Ballando con le Stelle 2025, che per la puntata di oggi, sabato 11 ottobre, apre i battenti al termine della partita tra Estonia e Italia. Nessun rinvio per il dance show di Milly Carlucci, che va comunque in onda, sempre in diretta, ma appunto in seconda serata. Di conseguenza, slitta anche l’orario in cui finisce la puntata, perché se l’inizio è scattato alle 22:50, l’orario di chiusura si sposta alle 2 di notte.

Ai concorrenti è stato chiesto di resistere per scendere in pista per mostrare le coreografie preparate in questi giorni. Gli occhi sono puntati su Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che nelle loro prime apparizioni hanno stupito e per questo sono la coppia sorpresa dell’edizione.

Ballando con le stelle 2025, 1a puntata/ Diretta: Francesca Fialdini e Pernice vincitori, nessun eliminato

Nonostante l’inizio in ritardo, il programma ha deciso di non far saltare l’ospitata del ballerino per una notte, che oggi è Ferdinando Fefè De Giorgi, allenatore della Nazionale maschile di pallavolo che ha recentemente vinto il Mondiale.

BALLANDO CON LE STELLE 2025: OGGI I PRIMI CONCORRENTI “NOMINATI”

Ma questa è una puntata delicata per Ballando con le Stelle 2025, perché conosceremo i primi concorrenti a rischio eliminazione. Nelle prime due puntate non è stata nominata né eliminata alcuna coppia, ma il momento delle vere sfide sta arrivando, perché ci saranno i primi nominati per l’eliminazione.

Alla luce di ciò, i punti che verranno assegnati dalla giuria nella puntata di oggi saranno importanti per la classifica e, di conseguenza, per capire come cambiano gli equilibri e quali sono i concorrenti che dovranno lottare per proseguire la loro esperienza.

DIRETTA BALLANDO CON LE STELLE 2025 IN TV E VIDEO STREAMING

La terza puntata di Ballando con le stelle 2025 è trasmessa in diretta tv su Rai 1, ma come è evidente in ritardo rispetto al solito. L’appuntamento per la diretta tv è slittato al post partita della Nazionale italiana, quindi è saltata la puntata di Affari tuoi. Per chi non può seguire la puntata in diretta tv è disponibile quella video streaming grazie a Raiplay, la piattaforma che permette anche di recuperare la replica della puntata.