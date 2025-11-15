Ballando con le stelle 2025 torna in onda oggi 15 novembre con Pierluigi Pardo nei panni di ballerino per una notte e il ritorno in pista di Andrea Delogu.

Il sabato sera di Raiuno vuole dire Ballando con le stelle 2025 che torna in onda questa sera, 15 novembre, con l’ottava puntata. I concorrenti sono sempre più sciolti e i progressi sono visibili puntata dopo puntata al punto che, ogni settimana, è difficile prevedere chi dovrà, abbandonare momentaneamente la gara dopo Beppe Convertini e la signora Coriandoli, eliminati nelle scorse puntate ma che tenteranno di tornare in gioco con il ripescaggio, possibilità che sarà data anche alle future coppie eliminate.

E questa sera, potrebbero essere due le coppie eliminate, una all’inizio della puntata e una al termine della serata. Milly Carlucci, da sempre perfetta padrona di casa, infatti, aprirà la serata con uno spareggio. In pista, si sfideranno Filippo Magnini e Alessandra Tripoli che, la scorsa settimana non hanno convinto pubblico e giuria così come Marcella Bella e Chiquito. Il loro, però, non sarà uno spareggio a due ma a tre perché questa sera, dopo due settimane di assenza, tornerà in pista Andrea Delogu con Nikita Perotti ma per rientrare ufficialmente in gara dovrà superare il suddetto spareggio.

Ballando con le stelle 2025: chi sono i concorrenti in gara nella puntata del 15 novembre

Chi, tra le coppie in gara, riuscirà a stupire, ancora una volta, pubblico e giuria? Grandi aspettative, questa settimana, su Fabio Fognini e Giada Lidi: il campione di tennis è considerato, dal pubblico, la vera rivelazione dello show per la sua capacità di mettersi in gioco, di ironizzare sulle situazioni e di rispondere alla giuria in modo simpatico. Tra i favoriti per accedere alla finale, proverà a strappare la vittoria a Francesca Fialdini che, in coppia con Giovanni Pernice, la settimana scorsa ha portato a casa la vittoria nonostante il piede infortunato non sia tornato totalmente ok.

Ha emozionato tutti, la scorsa settimana, con il racconto sui figli e, questa sera, Barbara D’Urso proverà a raccontare un’altra parte di sé con l’aiuto di Pasquale La Rocca. Stanno migliorando puntata dopo puntata anche Martina Colombari e Nancy Brilli, in coppia rispettivamente con Luca Favilla, diventato papà nelle scorse ore e Filippo Zara che sta sostituendo l’infortunato Carlo Aloia. Torneranno in pista, poi, Rosa Chemical ed Erica Martinelli che, la scorsa settimana, hanno superato lo spareggio finale e Paolo Belli che, insieme ad Anastasia Kuzmina, proverò a togliere tutti i dubbi alla giuria.

La giuria, il ballerino per una notte e come vedere in streaming Ballando con le stelle

A giudicare le esibizioni sarà come sempre la giuria che, anche questa sera, vedrà il ritorno dei pungenti Selvaggia Lucarelli e Mariotto, pronti a commentare anche in modo ironico; dell’esperta Carolyn Smith che darà nuovi consigli ai concorrenti e di Ivan Zazzaroni e Fabio Canino che sono considerati i più buoni della giuria.

Giuria che, poi, assegnerà un punteggio anche a Pierluigi Pardo, ballerino per una notte che danzerà con Sara Di Vaira. La maestra che, insieme a Matteo Addino e Rossella Erra forma i tribuni della plebe, abbonderà temporaneamente il suo ruolo per tornare a ballare. Il tesoretto conquistato da Pierluigi Pardo sarà assegnato ad una delle coppie in gara da Alberto Matano e da Rossella Erra che deciderà se confermare la decisione del conduttore de La vita in diretta o dimezzare assegnando metà bottino ad un’altra coppia. Sarà, dunque, una serata imperdibile quella in onda in tv, su Raiuno, alle 21.25 e, come sempre, anche in streaming, su Raiplay.