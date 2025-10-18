Ballando con le stelle 2025 torna in onda oggi con nuove sfide, nuovi balli e Renato Zero come ballerino per una notte.

Ballando con le stelle 2025 torna in onda anche oggi con una nuova puntata ricca di battibecchi, sfide ed emozioni. Milly Carlucci, elegantissimi nei suoi outfit che lasciano sempre senza fiato, anche questa sera, sarà affiancata dal nuovo compagno di lavoro Massimiliano Rosolino che, da Paolo Belli, concorrente dello show, ha ereditato le chiavi della sala delle stelle dove si respirano ansia e tensione prima di ogni esibizioni.

Le coppie, dopo tre puntate, sono tutte ancora in gara: finora, infatti, non è stato eliminato nessuno ma, al termine di ogni appuntamento, è stata decretata una coppia vincitrice sommando i voti della giuria e quella del pubblico. La coppia che, finora, ha portato a casa il maggior numero di vittorie è quella di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice e, questa sera, proveranno a convincere ancora una volta la giuria composta da Carolyn Smith, presidente di giuria, dai temutissimi Ivan Zazzaroni e Fabio Canino ma anche dai pungenti Selvaggia Lucarelli e Mariotto.

Ballando con le stelle 2025: le coppie e le esibizioni del 18 ottobre 2025

Grande attesa per la nuova puntata di Ballando con le stelle 2025 perché vedrà scendere in pista uno degli artisti più amati di sempre ovvero Renato Zero che, oltre ad incantare il pubblico con la sua voce, si esibirà con i maestri in una coreografia di gruppo. Spazio, poi, alla vera e propria gara. Gli occhi sono tutti puntati su Francesca Fialdini e Giovanni Pernice e su Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca che, la settimana scorsa, si sono piazzati a pari merito al primo posto.

Sale, tuttavia, l’attesa anche per scoprire la nuova coreografia di Fabio Fognini e Giada Lini, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli: i due sportivi hanno tutte le carte in regola per arrivare in fondo ma, finora, non hanno convinto totalmente la giuria così come Marcella Bella con Chichito e Nancy Brilli con Carlo Aloia. Sono chiamati a dimostrare ancora di più, invece, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Martina Colombari che è stata invitata a sciogliersi un po’ di più con Luca Favilla e Rosa Chemical con Erica Martinelli. Chi, invece, proverà a divertirsi ancora di più saranno Paolo Belli e Anastasia Kuzmina e Beppe Convertini con Veera Kinnunen. Punterà, invece, ancora sull’ironia la signora Coriandoli in coppia con Simone Di Pasquale.

Come seguire in diretta streaming Ballando con le stelle 2025

Sarà una puntata imperdibile e ricca di colpi di scena quella di Ballando con le stelle 2025 in onda questa sera che, tuttavia, non comincerà subito dopo il tg1, ma alle 21.25, al termine della nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Anche la diretta streaming, disponibile sul sito Raiplay o sulla medesima applicazione, comincerà alla medesima ora ma sarà disponibile, poi, anche nei giorni successivi.