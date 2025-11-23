Nona puntata per Ballando con le stelle 2025 che, questa sera, ha come ballerina per una notte Giulia Vecchio.

Siamo al rush finale di questa puntata di Ballando con le Stelle 2025, in attesa della classifica tecnica e poi quella generale, con i tesoretti assegnati e i voti del pubblico a casa. Per quanto riguarda le esibizioni, ancora una volta, Martina Colombari ha regalato emozioni. Ultima Nancy Brilli, Fognini penultimo, terzultimo Rosa Chemical, quartultimo Filippo Magnini; quarta posizione per Martina Colombari, podio per Andrea Delogu, Paola Belli e al primo posto Barbara D’Urso.

Alberto Matano assegna il suo tesoretto a Filippo Magnini, mentre Rossella Erra a Fabio Fognini, riequilibrando la classifica. Vince la nona puntata di Ballando con le Stelle 2025 la coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale la Rocca. Per quanto riguarda l’eliminato, spareggio flash tra Nancy Brilli e Rosa Chemical. Il pubblico a casa premia il cantante: eliminata Nancy Brilli! (Agg.Jacopo D’Antuono)

Lo scontro tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli accende la serata di Ballando con le Stelle 2025. La conduttrice sbobba la giurata, irritandola dopo un ballo eccellente. Sono tornati in pista anche Fabio Fognini e Nancy Brilli con una performance aggressiva e spregiudicata il primo; poco ficcante e troppo delicata la seconda. Per la giuria è no.

Valzer sbottonato per Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, intenzionati più che mai a convincere la giuria con un’esibizione coraggiosa e senza compromessi. Ci riusciranno? Per Fabio Canino sono stati davvero eccezionali. Anche la Smith applaude. Intanto lo scontro D’Urso-Lucarelli continua a far discutere i social, dove i fan si dividono tra chi ha ragione e chi torto. La gara non è ancora finita… (Agg.Jacopo D’Antuono)

E’ ancora giovane la notte di Ballando con le Stelle 2025, ma abbiamo già delle prime indicazioni sulla manche che ha visto i concorrenti raccontare le proprie storie personali attraverso un ballo. Dopo essersi esibiti uno ad uno, la classifica di questa manche vede in testa Paolo Belli con la bellezza di trenta punti extra. Venti punti vanno invece ad un’ottima Barbara D’Urso, dieci punti a Filippo Magnini.

Spazio al siparietto tra Milly Carlucci e Giulia Vecchio, che entra in studio tale e quale a Milly, con un’imitazione che le porta via la scena tra gli applausi divertiti del pubblico. Dopo la pubblicità la vera esibizione di Giulia Vecchio da ballerina per una notte. Poi, ancora, la gara… (Agg.Jacopo D’Antuono)

Andrea Delogu e Fabio Fognini incantano a Ballando con le Stelle

Tutti in piedi per Fabio Fognini a Ballando con le Stelle 2025 dopo la sua performance straordinaria in pista da ballo assieme a Giada Lini. La sua è una storia di rinascita e riscatto, raccontata e soprattutto ballata con grande coinvolgimento emotivo. Anche Andrea Delogu fa un ottimo lavoro in pista, con una coreografia molto curata e creativa.

Decisamente un livello superiore rispetto agli altri concorrenti che si sono esibiti in apertura, ovvero Filippo Magnini e Nancy Brilli. Milly Carlucci intanto annuncia di essere la ballerina per una notte, ma poi ritratta e promette di spiegarsi meglio. Nel frattempo ecco l’ennesimo ritorno della Signora Coriandoli, con un ballo con il suo Simone Di Pasquale. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Tutto pronto per la nona puntata di Ballando con le Stelle 2025, che seguiremo insieme con i commenti alle principali esibizioni della serata. Prima di cominciare la sfida in pista da ballo, tuttavia, Milly Carlucci si ferma doverosamente per omaggiare le gemelle Kessler con una coreografia degli insegnanti sulle note di Da-da-un-pa e poi un ricordo in memoria di Ornella Vanoni.

“Celebriamo il talento di una grande signora della canzone”, le belle parole di Milly. Che poi entra in modalità combattimento, dando il via alla nona puntata e ricordando la possibilità del ripescaggio per le coppie eliminate nelle scorse puntate. Insomma, serata ricca e da non perdere… (Agg.Jacopo D’Antuono)

Ballando con le stelle 2025 è già giunto alla nona puntata in onda questa sera su Raiuno. Anche nell’appuntamento odierno, non mancheranno i colpi di scena e la prima a regalarli sarà proprio Milly Carlucci che, oggi, dovrà dividere la scena con un’ospite davvero speciale che regalerà momenti esilaranti al pubblico ma anche alla stessa Milly che ha deciso di accogliere al proprio fianco Giulia Vecchio. L’attrice, così, non solo tornerà ad indossare i panni della padrona di casa ma si trasformerà anche in una ballerina per una notte con un unico obiettivo: provare a portare a casa il tesoretto totale che Alberto Matano e Rossella Erra, poi, regaleranno ad una o a due coppie tra quelle in gara.

Quella di questa sera, inoltre, sarà una serata davvero speciale anche per i concorrenti che, accanto alla tensione dettata dall’esigenza di non sbagliare nulla, dovranno gestire anche le emozioni perché rivivranno un momento importante della loro vita.

Dopo il colpo di scena che ha regalato Francesca Fialdini che si è ritirata insieme a Giovanni Pernice a causa della frattura di tre costole, nella puntata di Ballando con le stelle di oggi, i concorrenti ancora in gara si esibiscono su coreografie rappresentative di momenti cruciali della loro vita. La vincitrice della scorsa puntata, Andrea Delogu, insieme al maestro Nikita Perotti, balla su una coreografia che rappresenta l’inizio di una nuova vita con l’uscita da San Patrignano, dove è nata. Paolo Belli, con Anasiasia Kuzmina, si esibisce sulle note di una coreografia che racconta il primo incontro con il bambino di Chernobyl diventato poi suo figlio. L’infortunio che avrebbe potuto chiudere la sua carriera sportiva è al centro della coreografia che Giada Lini ha realizzato per Fabio Fognini.

Un momento che ha segnato la carriera sportiva anche per Filippo Magnini che, in coppia con Alessandra Tripoli, balla una coreografia che racconta la sua battaglia per dimostrare l’ingiusta accusa di doping. La depressione post Sanremo è al centro della coreografia di Erica Martinelli per Rosa Chemical mentre Martina Colombari, con Luca Favilla e i passi di danza, racconta il momento che ha cambiato tutto ovvero quando è diventata mamma. Pasquale La Rocca, per Barbara D’Urso, ha realizzato una coreografia che racconta il momento in cui ha ritrovato una lettera di suo padre. Il dolore di non poter avere figli e la gioia, poi, di essere diventata mamma è il racconto di Nancy Brilli con Filippo Zara

In una serata in cui sarà reso omaggio alla memoria delle gemelle Kessler e di Ornella Vanoni, a commentare e a dare tutti i voti alle coppie sarà, come sempre, l’immancabile giuria che, ormai da anni, rappresenta un punto fermo della trasmissione. Come sempre, al suo posto, ci sarà un elegante Mariotto che, anche oggi, chiederà ai concorrenti di essere stupito e, al suo fianco, ci sarà anche Selvaggia Lucarelli con commenti spesso pungenti.

Non mancheranno, infine, Ivan Zazzaroni che, da ex concorrente, è solito mettersi nei panni dei concorrenti di oggi; Fabio Canino, pronto ad emozionarsi e Carolyn Smith con i suoi commenti tecnici. Tutta la puntata può essere vista in diretta televisiva su Raiuno e in streaming su Raiplay.