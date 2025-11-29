Ballando con le stelle 2025 torna oggi 29 novembre con una nuova puntata ricca di sorprese e polemiche: anticipazioni, diretta e ospiti

Ballando con le stelle 2025 torna in onda questa sera, 29 novembre, con una puntata che si preannuncia ricca di sorprese e, soprattutto, polemiche. Siamo ormai arrivati ai quarti di finale del programma condotto da Milly Carlucci, il che vuol dire che la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canini, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto è vicina a proclamare – con l’aiuto dei tribuni del popolo e del pubblico a casa – i finalisti di questa avventura.

I concorrenti ancora in gara a Ballando con le stelle 2025 sono Filippo Magnini, Barbara D’Urso, Martina Colombari, Paolo Belli, Rosa Chemical, Fabio Fognini e Andrea Delogu con i rispettivi maestri e maestre. Quella composta da Nancy Brilli e Filippo Zara è stata l’ultima coppia eliminata a Ballando con le stelle, mentre Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno vinto la puntata e partono, oggi, con un bonus.

Ballando con le stelle 2025, le anticipazioni della puntata del 29 novembre su Rai 1 e diretta streaming

Come annunciato, la puntata promette scintille, soprattutto in virtù di quanto accaduto in settimana. Le polemiche non sono mancate, a partire dal caso delle lastre che un concorrente ancora in gara avrebbe chiesto a Francesca Fialdini per accertarsi del suo infortunio. Un caso che è certo si riaprirà anche nel corso della diretta di questa sera e, magari, con il chiarimento definitivo tra Fialdini e chi è stato da lei accusato. Tra una performance e l’altra, ascolteremo inoltre i confessionali dei concorrenti e le critiche della giuria, sempre più pungente ed esigente man mano che ci si avvicina al finale. Infine, è atteso un nuovo spareggio con una nuova eliminazione. Ricordiamo però che tutti gli eliminati potranno concorrere per il ripescaggio, che avverrà nell’undicesima puntata.

Ospite della puntata di Ballando con le stelle 2025 del 28 novembre è la giornalista Ilaria D’Amico. Ricordiamo, infine, che il programma è visibile in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.30 ma anche in diretta streaming sul sito di Raiplay. Tutte le puntate di Ballando e i video sono inoltre disponibili su Raiplay, alla pagina dedicata al programma.