Ballando con le stelle 2025 torna in onda oggi con la seconda puntata con Belen Rodriguez nei panni di ballerina per una notte.

Diretta Ballando con le stelle 2025: si comincia con Magnini

I primi a scendere in pista nella seconda puntata di Ballando con le Stelle sono Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. La loro esibizione non convince tutti: c’è chi non li disdegna e chi invece li ritiene non all’altezza. “Eravate centrati, con degli errori ma sono errori che condiscono la minestra”: questo il commento di Fabio Canino. Per Zazzaroni, invece, il giudizio non è positivo. E anche per Selvaggia Lucarelli: “La penso nella maniera opposta a Fabio. Non ho trovato Magnini disinvolto, anzi, molto legato. Facevi fatica a ricordarti i passi. Ho visto molto nervosismo e agitazione. L’esibizione è sicuramente peggiore di quella della prima puntata”. In totale, i due ottengono 27 punti. (agg. JC)

Ballando con le stelle 2025: pronti alla seconda puntata

Ballando con le stelle 2025 torna in onda oggi, sabato 4 ottobre, con una nuova e attesissima puntata non solo per il ritorno sulla pista di tutti i concorrenti ma anche per l’arrivo di Belen Rodriguez che sfoggerà in pista tutta la sua sensualità vestendo i panni di ballerina per una notte. La showgirl argentina si esibirà, così, davanti alla giuria composta sempre da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Mariotto conquistando, così, un tesoretto che Alberto Matano e Rossella Erra potranno assegnare ad un unico concorrente ribaltando la classifica o dimezzarlo.

A condurre tutta la serata sarà come sempre Milly Carlucci che, dopo aver risposto alle critiche sugli ascolti, questa sera, sarà ancora una volta affiancata da Massimiliano Rosolino a cui Paolo Belli ha affidato le chiavi della sala delle stelle.

Ballando con le stelle 2025: le coppie in gara

Dopo aver vinto la prima puntata stupendo tutti con la sua esibizione, Francesca Fialdini, dopo una settimana di prove con Giovanni Pernice, è pronta a confermare l’ottimo debutto. Chi, invece, è chiamato a mostrare i primi miglioramenti è Beppe Convertini che, in coppia con Veera Kinnunen proverà a strappare la sufficienza a Selvaggia Lucarelli e Mariotto. Dovrà alzare l’asticella, invece, Andrea Delogu che, con Nikita Perotti, dovrà stare attenta a dosare la sua sensualità come le ha consigliato la Lucarelli nella prima puntata.

Grande attesa per la nuova esibizione di Barbara D’Urso che, insieme a Pasquale La Rocca, proverà non solo a confermare i voti del debutto, ma anche ad alzarli leggermente. Con la signora Coriandoli, in coppia con Simone Di Pasquale, invece, non mancheranno le risate durante i voti della giuria mentre ci si aspetta il fuoco dai due uomini che potrebbero dare del filo da torcere alle donne ovvero Filippo Magnini in coppia con Alessandra Tripoli, Fabio Fognini con Giada Lini e Paolo Belli con Anastasia Zuzmina. Ci si aspetta tanto, infine, anche dalle ultime quattro coppie ovvero Marcella Bella e Chiquito; Martina Colombari che, con Luca Favilla, proverà a lasciarsi andare; Nancy Brilli con Carlo Aloia e Rosa Chemical che, con Erica Martinelli, ha entusiasmato tutti.

Come seguire in diretta streaming Ballando con le stelle 2025

La seconda puntata di Ballando con le stelle 2025 è assolutamente imperdibile e promette non solo emozioni ma anche scintille. L’appuntamento per la diretta televisiva è alle 21.25 al termine della puntata odierna di Affari tuoi che, da questa settimana, va in onda anche il sabato. Chi, tuttavia, pur uscendo proverà a seguire comunque il programma potrà farlo collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.