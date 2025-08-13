Ballando con le stelle 2025, Simone Di Pasquale cambia ruolo: torna maestro! Annuncio inaspettato con un esilarante VIDEO

Simone Di Pasquale torna come maestro a Ballando con le stelle 2025: ironico video annuncio

Novità clamorose per la prossima stagione di Ballando con le stelle 2025 che riguarderà non solo il cast dei vip che scenderanno in pista ma anche il cast dei maestri di ballo. Come ogni anno ci sarà un rimpasto nei ballerini professionisti ma nelle scorse ore con un ironico video postata sui profili social del programma è stato annunciato il ritorno di uno storico maestro di ballo: Simone Di Pasquale che dal 2021, dismessi i panni di professionista è un tribuno del popolo insieme all’altra ex maestra Sara Di Vaira e Rossella Erra.

Scendendo nel dettaglio, infatti, nelle scorse ore sui social dello show del sabato sera di Rai1 è comparso un esilarante video per annunciare ufficialmente e in grande stile il ritorno sulla pista da ballo dello storico maestro. Nell’ironico video il professionista finge di scoprire il suo stesso ritorno leggendo la notizia su una rivista, con sguardo incredulo e autoironia. Accompagnato da un dolce dedica: “Un ritorno che profuma di storia e passione. Di Pasquale torna a far battere il cuore della pista: sarà di nuovo maestro a Ballando”. Insomma in maniera inaspettata, Simone Di Pasquale torna come maestro a Ballando con le stelle 2025 adesso resta da capire chi sarà la sua partner.

Ballando con le stelle 2025, chi è Simone Di Pasquale e perché aveva lasciato lo show

Il ritorno come maestro di Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle 2025 è un gran colpo per lo show di Milly Carlucci. Lo storico ballerino è stato nel cast sin dalla prima edizione del 2025 che ha vinto in coppia con Hoara Borselli mentre negli anni successivi pur non vincendo più si è spesso aggiudicato il podio. Tuttavia, nel 2021 dopo essersi aggiudicato il secondo posto con Bianca Gascoigne ha annunciato che si sarebbe ritirato per via dell’età. Ha iniziato a lavorare in tv come inviato ed ospite fisso di alcune trasmissioni ed approdato anche nella soap Un posto al sole. Adesso è pronto a tornare dove tutto ha avuto origine.

