Ballando con le stelle 2025, svelata la prima concorrente ufficiale: si tratta di una nota conduttrice e speaker radiofonica: ecco chi è

Concorrenti Ballando con le stelle 2025, Andrea Delogu nel cast: l’annuncio ufficiale

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle 20 e Milly Carlucci e tutti i suoi autori sono al lavoro per preparare il cast di volti noti che a settembre scenderà in pista, in coppia con ballerini professionisti, e si sottoporrà al giudizio dell’implacabile giuria. In queste settimane si sono una serie di nomi alcuni sono stati smentiti dai diretti interessati mentre su altri vige il massimo silenzio. Adesso invece, il sempre attento sito di Davide Maggio, ha rivelato in anteprima la prima concorrente di Ballando con le stelle 20.

Davide Maggio, infatti, ha svelato che tra i concorrenti Ballando con le stelle 2025 ci sarà Andrea Delogu. Dopo aver supportato l’amica Ema Stokholma che ha partecipato in una passata edizione in coppia con Angelo Madonia (con cui poi ha avuto un flirt), la speaker e conduttrice radiofonica ha accettato la proposta di Milly Carlucci ed a settembre la vedremo nella pista da ballo più famosa della televisione. Reduce dal successo del Tim Summer Hits che anche questa estate a condotto con Carlo Conti, a settembre prenderà parte allo show della prima serata dell’ammiraglia Rai.

Andrea Delogu è prima concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2025: prende forma cast di Milly Carlucci

Andrea Delogu sarà tra i concorrenti Ballando con le stelle 20, stando all’anticipazioni rivelata in anteprima da Davide Maggio. La conduttrice e speaker radiofonica, tuttavia, non è del tutto estranea al mondo del ballo. Nel suo libro autobiografico ha rivelato di aver studiato danza per anni e soprattutto ha esordito in tv proprio come ballerina, nei primi anni 2000, tra le letteronze di Mai Dire Domenica. Adesso sembra certa la partecipazione nel talent condotto da Milly Carlucci, in cui stando agli ultimi rumor dovrebbe gareggiare come concorrente anche un’altra conduttrice illustre: Barbara D’Urso