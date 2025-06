Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci lavora senza sosta al nuovo cast e sogna Francesco Totti, Barbara D'Urso e Chiara Ferragni

C’è grande attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà su Raiuno a partire dal prossimo autunno. Tra i rumor relativi al cast ci sono quelli riguardanti Francesco Totti, Barbara D’Urso e Chiara Ferragni. Sarebbero infatti loro, i tre i grandi obiettivi di Milly Carlucci, pronta a battersi per un cast di primo ordine. Ebbene, si tratta di tre obiettivi difficili da raggiungere, anche se per motivazioni differenti. Con l’ex capitano della Roma, c’è un forte corteggiamento in corso, come confermato dalla stessa conduttrice in una recente intervista a Superguidatv. C’è pero da sciogliere le perplessità del ‘pupone’, che si è sempre detto poco attratto dal ballo.

“Però siamo riusciti già a fare un passetto in avanti e adesso chi lo sa che non riusciamo a fare un altro piccolo passo avanti”, ha confidato speranzosa la Carlucci. Quella con Francesco Totti sarebbe la pista più praticabile delle tre, ma una non esclude l’altra ovviamente.

Milly Carlucci, infatti, vorrebbe fortemente nel cast di Ballando anche l’ex conduttrice di Mediaset, Barbara D’Urso, e spera che l’idea possa decollare. A tal proposito, tuttavia, la presentatrice di casa Rai non si sbilancia. “Ne ho lette tantissime e questo è il bello del fare il casting di Ballando con le stelle… a noi fa molto piacere che si scriva”, il suo commento flash.

Sul sogno Chiara Ferragni, invece, la conduttrice non nega che ci siano degli ostacoli per arrivare ad un personaggio di questa caratura, anche perché l’influencer sarebbe molto concentrata su altre attività. “Ho fatto una telefonata però lei non se l’è sentita l’altro anno e sta facendo lei un suo percorso, per cui non so quando, se e come, le nostre strade si possano incrociare”, ha spiegato amareggiata Milly. Parole che sanno di fumata grigia, se non nera, per il coinvolgimento della celebre influencer a Ballando con le Stelle 2025.