Beppe Convertini a Ballando con le stelle 2025? Milly Carlucci e la sua squadra sono al lavoro per creare il cast di artisti e volti noti dello spettacolo, dello sport e della politica che a settembre si mettere in gioco nella pista da ballo più famosa della tv italiana. Alcuni nomi sono già stati annunciati ufficialmente mentre altri si rincorrono da settimane. Un esempio lampante è quello del conduttore di Rai1 che attualmente è al timone di UnoMattina in Famiglia e Azzurro Storie d’amore.

Nei mesi scorsi il primo a spoilerare la possibile partecipazione di Beppe Convertini tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 è stato il sempre informato siti di Dagospia. Nelle scorse ore, tuttavia, Monica Setta cavalcato le indiscrezioni lasciando intendere che la partecipazione del conduttore di Rai 1nello show di ballo di Milly Carlucci sia certa. Annunciando gli ospiti della puntata di domani, sabato 22 agosto 2025, del suo Storie di Donne al Bivio weekend ha lasciato intendere che sia nel cast.

Il nome di Beppe Convertini tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 circola da settimane da quando è stato spifferato da Giuseppe Candela su Dagospia, al momento non c’è stato nessuno annuncio ufficiale ma la presentazione di Monica Setta all’ospitata dell’amico e collega nella puntata di domani del suo show lascia intendere che il conduttore sia nel cast e che magari l’annuncio avvenga proprio nel suo programma di Rai2?

Nel frattempo il cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2025 prende sempre più forma. In questi giorni sono stati annunciati i primi concorrenti ufficiali: Andrea Delogu, Maurizio Ferrini conosciuto come la Signora Coriandoli, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Rosa Chemical e Fabio Fognini, ci sarà anche Beppe Convertini a Ballando con le stelle 2025? Probabilmente domani si saprà con esattezza la risposta.