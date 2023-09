Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli torna nel cast dei ballerini/ “In pista mi mancherà mia madre…”

Ballando con le stelle, giurati confermati e un grande ritorno tra i ballerini: Alessandra Tripoli

Il mese di settembre non scandisce unicamente il termine delle ferie estive ma anche la ripresa dei palinsesti televisivi. Con i primi accenni autunnali riparte la macchina del piccolo schermo e tutti i programmi più amati dagli appassionati tornano a dominare la scena. Tra questi, Ballando con le stelle; il talent tornerà il prossimo mese di ottobre e sono già note alcune novità e conferme che riguardano la totalità del cast.

Come riporta Biccy, ad un mese dalla nuova edizione di Ballando con le stelle si possono già annunciare alcune certezze per il format. In primis, nessun cambiamento al banco dei giudici: tutti confermati al netto di Selvaggia Lucarelli, tra i volti più chiacchierati dal punto di vista dei rumor ma che alla fine sarà ancora una volta impegnata con i suoi giudizi taglienti. Arrivano conferme anche per quello che sarà il cast dei ballerini professionisti; in particolare, tornerà in pista anche Alessandra Tripoli reduce dalla triste scomparsa di sua madre.

Alessandra Tripoli, “amaro” ritorno a Ballando con le stelle dopo la scomparsa di sua madre

Con una recente intervista rilasciata per il settimanale Di Più – come riporta Biccy – Alessandra Tripoli ha avuto modo di raccontare il suo dolore per la perdita della madre, annunciando anche il suo ritorno nel cast di Ballando con le stelle. “Era giovane e nel pieno della vita; da quando mi ha lasciato non c’è giorno che io non pensi a lei. Per me non era solo una madre ma anche un esempio di forza e determinazione da seguire”. Nel prosieguo dell’intervista, la ballerina professionista ha anche accennato al brutto male che ha colpito sua madre: “La diagnosi della sua malattia mi ha tolto il respiro… Si trattava di un tumore al quarto stadio attorno all’arteria polmonare, ormai non operabile”.

Alessandra Tripoli, sempre nell’intervista rilasciata a Di Più, ha raccontato gli ultimi momenti di sua madre; sempre forte e determinata anche dopo la diagnosi, ma poi costretta a lasciarsi andare per il degenerare della patologia “Anche dopo la diagnosi mia mamma ha continuato a combattere, fin quando ha avuto un crollo improvviso e ha perso per sempre la sua voglia di vivere“. Stando a quanto riporta Biccy, la ballerina ha poi voluto confermare la sua partecipazione a Ballando con le stelle nonostante il grande dolore: “Se tornerò nella nuova edizione? Si, ci sarò, anche se sulla pista di ballo mi mancheranno i suoi incoraggiamenti e il suo sorriso“.











