Andrea Delogu retroscena a sorpresa, Pernice abbinato alla Fialdini: chi ha deciso il ribaltone a Ballando con le Stelle?

Presto inizia Ballando con le Stelle, ma le dinamiche si sentono già eccome. E scoppiano anche le polemiche nonostante il programma non sia ancora cominciato. Ad esempio, poco fa Giuseppe Candela ha annunciato che Andrea Delogu è stata clamorosamente separata dal professionista con cui avrebbe dovuto fare coppia, ovvero Giovanni Pernice. Il giornalista lo ha spiegato in A Lume di Candela, andando anche a fare insinuazioni particolari: chi ha deciso di dividere il ballerino e la conduttrice?

In tutto ciò, Milly Carlucci avrebbe accettato la richiesta di separare i due, e adesso Andrea Delogu è finita in coppia con Nikita Perotti mentre Giovanni Pernice, fidanzato con Bianca Guaccero, è stato messo con Francesca Fialdini. “Chi ci ha messo lo zampone e ha tolto Pernice alla Delogu?”, ha detto Giuseppe Candela? Poi ha precisato che Andrea Delogu è single in seguito alla rottura con Luigi Bruno. Invece, per chiudere il cerchio, Francesca Fialdini è fidanzata con Milo Brunetti.

Andrea Delogu cambia partner a Ballando con le Stelle: ma chi l’ha deciso?

“Finita la storia d’amore con Luigi Bruno, Andrea Delogu si concentra sul lavoro. Pronta a tornare alla conduzione de “La Porta Magica” e a scendere in pista a “Ballando con le Stelle” con Nikita Perotti”, ha detto Giuseppe Candela, precisando che il cambio partner all’ultimo non è stato voluto da Andrea Delogu e nemmeno da Francesca Fialdini ma Milly Carlucci ha accolto subito la decisione. Di chi, però? Chi ha deciso tutto questo? Il tema resta ancora un bel mistero irrisolto e tante sono le ipotesi. Tra le più disparate chi ha paura di una richiesta della Guaccero per togliere una single dalle braccia del compagno, altri pensano sia stata una semplice scelta redazionale.