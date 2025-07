Milly Carlucci avrebbe deciso il primo nome del prossimo cast di Ballando con le Stelle. Pare che ci sia una conferma.

Dopo la stagione estiva, la conduttrice Rai tornerà infatti nello studio televisivo dello storico programma, che ogni anno vede la presenza di numerosi personaggi alle prese con l’arte del ballo. Nonostante manchino ancora mesi all’inizio della nuova edizione, si sta già parlando di chi possano essere i concorrenti. I nomi detti sono stati diversi, ma più di tutti i telespettatori aspettano il ritorno in tv di Barbara D’Urso che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere la prossima protagonista del talent. La conduttrice ha detto addio a Mediaset un paio di anni fa e da allora in molti si sono chiesti la data del suo ritorno ufficiale che, a quanto pare, adesso potrebbe avvenire in casa Rai.

Andrea Iannone, compagno di Elodie/ Le voci di una crisi spazzate via dal romantico bacio

Barbara D’Urso e la verità su Ballando con le Stelle

A svelarne qualche dettaglio in più è stato il giornalista Davide Maggio, che ha tenuto aggiornati i fan sui suoi profili social ufficiali. Il vlogger ha infatti affermato che la D’Urso potrebbe presto tornare in tv, com’è stato vociferato negli ultimi mesi, e anche svelato che dovrebbe essere una delle concorrenti ufficiali della nuova edizione del talent condotto – ormai da anni – da Milly Carlucci. “Dovrebbe fare Ballando con le Stelle…“, si legge infatti sui suoi canali virtuali. Se così fosse, questa non sarebbe la prima volta in Rai per la presentatrice che, lo scorso anno, ha preso parte al programma in qualità di ballerina per una donna, dimostrando così un grande talento per la danza.

Anticipazioni La Promessa, 19-20 luglio 2025/ Martina affronta Lorenzo, lui le rivela la verità su Ayala

I fan più accaniti sanno infatti con certezza che lei ha sempre avuto una grande passione per la danza e che, nel tempo libero, prende lezioni private di danza classica. D’altronde, questo è sempre stato il suo più grande hobby, che le ha insegnato a mostrarsi in tutte le occasioni una donna fine e delicata.

Chi saranno i concorrenti di Ballando con le Stelle

Non solo Barbara D’Urso. Milly Carlucci starebbe puntando anche su altri nomi dell’arte e dello sport, che potrebbero partecipare alla prossima edizione del famoso talent show di Rai 1. In questi ultimi giorni si è ad esempio parlato del tennista Fabio Fognini, che sarebbe seriamente in procinto di firmare il contratto. Si vocifera che potrebbe prendere parte al programma anche Rosa Chemical, e che in lizza potrebbero esserci anche Martina Colombari e Chanel Totti, la figlia di Francesco e Ilary Blasi. La conduttrice vorrebbe inoltre Francesca Pascale, che avrebbe però disertato l’invito per dedicarsi ad altre attività professionali.

Noemi, chi è: il nome d'arte, poi X Factor e il successo/ "La musica? Mi ero annullata ma..."