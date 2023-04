Ballando con le stelle, Barbara D’Urso “scalza” Selvaggia Lucarelli?/ L’indiscrezione

Ballando con le stelle, dalla “grana” Selvaggia Lucarelli alla possibile sostituta

Spesso e volentieri con l’arrivo della primavera fioriscono i primi rumors sulla nuova stagione televisiva che, come di consueto, aprirà i battenti a partire dal prossimo autunno. Tra le indiscrezioni più in voga nelle ultime ore, una riguarda uno dei programmi di punta presente nel palinsesto Rai: Ballando con le stelle. Stando a quanto riportato da TvBlog, pare che per la prossima edizione il posto di Selvaggia Lucarelli traballi non poco. Al suo posto, sarebbe pronta a subentrare un nome storico delle reti Mediaset: Barbara D’Urso.

L’indiscrezione, come riportato dal quotidiano, sarebbe partita dalla testimonianza di un giornalista anonimo di Blogo, che parte proprio dall’incerta partecipazione di Selvaggia Lucarelli per la prossima edizione de Ballando con le stelle. “Che i rapporti fra il team che confeziona il programma e la Lucarelli non fossero più così idilliaci era chiaro. Da qualche anno si registrerebbero attriti, più o meno palesi, sfociati in momenti particolarmente difficili vissuti maggiormente nel corso dell’ultima edizione dello show di Rai Uno”.

Barbara D’Urso, possibile approdo a Ballando con le stelle: dal contratto in scadenza alla pace con Lucio Presta

Partendo dalla possibilità che Selvaggia Lucarelli, volto noto di Ballando con le stelle, possa dunque lasciare il banco dei giudici, ecco che TVBlog lancia l’incredibile bomba di “mercato-televisivo”. Al posto della giornalista a dispensare commenti sulle esibizioni potrebbe arrivare Barbara D’Urso; la presentatrice è ormai un volto iconico del palinsesto Mediaset e ciò alimenta ulteriormente la sensazionalità dell’indiscrezione. Il portale inoltre, aggiunge numerose ragioni che alimentano ulteriormente questo clamoroso ribaltone televisivo.

TvBlog infatti, pone l’accento sulla recente pace ritrovata tra Barbara D’Urso e Lucio Presta; l’agente televisivo potrebbe essere dunque l’anello che mancava per il debutto di Barbara D’Urso al banco dei giudici di Ballando con le stelle. Inoltre, il portale sottolinea come il contratto con le reti Mediaset della conduttrice sia comunque prossimo alla scandenza; motivo ulteriore per credere che un’indiscrezione simile possa comunque trovare un riscontro nei mesi a seguire. Non resta a questo punto che attendere le prossime settimane per osservare ipotetici nuovi scenari per il futuro dei diretti interessati.











