Ballando con le stelle, chi comporrà la giuria?/ Rivoluzione in atto per Milly

Ballando con le stelle, le nuove indiscrezione sulla giuria del dance show

Ballando con le stelle è un successo ogni anno, e in molti cominciano a chiedersi da chi sarà composta la giuria per la prossima edizione. Viene subito alla mente la “questione” Selvaggia Lucarelli, che ha lasciato lo show contrariata dalle dinamiche che hanno portato al successo Luisella Costamagna. Così si sono susseguite voci sulla presunta sostituzione della giornalista con nomi quali: Nunzia De Girolamo, Francesca Fialdini, Monica Setta.

Secondo le indiscrezioni di TvBlog, sembra che Milly Carlucci potrebbe addirittura avere in mente di attuare una rivoluzione all’interno della giuria di Ballando con le stelle: “Conserverebbero il posto solo la Presidente di giuria Carolyn Smith e il veterano Guillermo Mariotto. E quindi i posti liberi sarebbero addirittura tre con Francesca Fagnani, Giuseppe Cruciani e Giancarlo Magalli in pole position per le sostituzioni di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e della stessa Lucarelli. C’è chi avanza addirittura l’ipotesi il ritorno del figliol prodigo Raimondo Todaro che lascerebbe Amici per approdare al bancone della giuria del talent show danzerino che gli ha dato la fama.” Si tratta ancora di rumor, ma non si può escludere che la conduttrice voglia una ventata d’aria fresca per il prossimo anno.

Milly Carlucci, ai microfoni di Chi, ha risposto in modo piuttosto vago al rumor secondo cui il prossimo anno Barbara D’Urso entrerà nel cast di Ballando con le stelle: “Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi, ci siamo viste abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come ‘Ballerina per una notte‘: non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva 3, 4 show insieme”.

Intanto la conduttrice è a lavoro su Ballando On The Road: “Il nostro piano di lavoro comprende anche quest’anno un tour dal vivo, nel quale cerchiamo talenti anche tra quelli che non sono professionisti del ballo” spiega la conduttrice al settimanale Chi”.











