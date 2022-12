Ballando con le stelle, chi é il vincitore?/ I bookmakers: Ema scalza Garko e Egger..

Ballando con le stelle 2022, chi vince la finale del dancing show di Rai Uno?

Ballando con le stelle 2022 chiude i battenti con la puntata finale datata venerdì 23 dicembre 2022 e, intanto, Il sussidiario.net anticipa il nome del vincitore. Ebbene sì, sulla base delle quotazioni di scommesse rilasciate dai bookmakers sul portale web adibito alle scommesse, Snai, ad aggiudicarsi il titolo di primo classificato, tra i finalisti in corsa per la vittoria del montepremi finale del dancing show di Rai Uno, é Ema Stokholma, quotata dagli scommettitori a 1,65. La dj potrebbe quindi soffiare la vittoria finale ai diretti competitor finalisti, e avere così il suo riscatto nella vita, dopo anni di giovinezza vissuta alle prese con la violenza tra le mura domestiche, dove regnava un’aria di terrorismo psicologico ai suoi danni.

Il secondo classificato, nella Top-list dei finalisti che é possibile stilare sul nome del vincitore finale di Ballando con le stelle 2022, é il fascinoso modello biondo Alessandro Egger, quotato a 4,50. Anche il modello ha un trascorso turbolento vissuto in una famiglia dove non si sente voluto e amato nel vero senso. Il terzo posto, sulla base delle quotazioni dei bookmakers rispetto alle probabilità per i competitor di aggiudicarsi il titolo di vincitore, va a Gabriel Garko, quotato a 5,50.

Fuori dalla Top 3…

L’attore dallo sguardo di ghiaccio, insieme ad Ema ed Alessandro, potrebbero intrattenere i telespettatori di Rai Uno nel corso di tutta la finale di Ballando con le stelle, fino all’ultimo istante della finalissima, nel caso in cui ben oltre le previsioni lui scalzasse Ema dal preannunciato primo podio. L’attore si é già superato, superando le aspettative del pubblico TV, restando in gara, nonostante l’infortunio e il conseguente intervento al braccio.

Fuori dalla Top3, al quarto posto in Top-list, habemus, Alex Di Giorgio, quotato a 6,50. Segue Luisella Costamagna quotata a 10, poi Rosanna Banfi e Iva Zanicchi, la cui quotazione si attesta a 33.

