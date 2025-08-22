La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si prepara a sorprendere il pubblico con colpi di scena e nuovi protagonisti.

Lo show di Milly Carlucci festeggia i suoi 20 anni di edizioni. Secondo le anticipazioni a settembre il pubblico dovrà aspettarsi, colpi di scena, partendo dai protagonisti che saranno al centro di un ribaltamento molto interessante.

Tra conferme attese e sorprese annunciate, la curiosità dei fan si concentra su un interrogativo preciso: il cast di sempre subirà dei cambiamenti? Alcuni rumors provenienti dal mondo dello spettacolo parlano di un vero e proprio ribaltamento dei ruoli all’interno del programma, con figure storiche dello show pronte a spiazzare il pubblico.

Le conferme sui volti fissi amati dal pubblico sono già arrivate ma la nuova edizione si preannuncia con la ricetta perfetta: veterani e volti freschi, pronti a far parlare già prima del debutto ufficiale. Tra i nomi più discussi, spicca l’ipotesi di un cambio radicale che riguarda Paolo Belli, storico co-conduttore e volto simbolo della trasmissione.

Paolo Belli: da direttore d’orchestra a concorrente?

L’indiscrezione che ha catturato maggiormente l’attenzione dei fan riguarda infatti proprio Paolo Belli. Stando alle ultime voci, la produzione starebbe valutando la possibilità di farlo scendere in pista come concorrente, trasformando così un pilastro dello show in protagonista assoluto della gara. Una decisione che, se confermata, rappresenterebbe un’autentica novità per la storia del programma e metterebbe alla prova l’esperienza e il talento del musicista in una veste completamente nuova.

Non sarebbe la prima volta che Belli si cimenta con il ballo: nel 2021 aveva già partecipato come ballerino per una notte durante la finale, dimostrando al pubblico la sua naturalezza e il suo entusiasmo per il palco.

“Ballando con le Stelle è un sogno” ha confidato in un’ intervista di qualche tempo fa – da bimbo sognavo di fare l’entertainment, ho avuto la fortuna nel vedere Walter Chiar, Mina, Totò, Alberto Sordi, il varietà dove c’era tutto quello che c’è in Ballando… musica, costumi, abiti, e c’era grande preparazione come in Ballando“.

Se Paolo Belli dovesse davvero lasciare la sua consueta postazione, la domanda sorge spontanea: chi prenderà in mano le redini della sala delle stelle? Tra i nomi più chiacchierati figura quello di Federica Pellegrini, seconda classificata nella scorsa edizione e da subito apprezzata sia dal pubblico sia dalla produzione. La campionessa di nuoto, ormai lontana dalle competizioni sportive, ha dimostrato di avere carisma e dimestichezza davanti alle telecamere, e potrebbe così assumere un ruolo di rilievo all’interno della trasmissione.

La collaborazione tra Milly Carlucci e la Pellegrini non è certo una novità: l’ex nuotatrice aveva già partecipato a Sognando… Ballando con le Stelle, creando un rapporto di fiducia e stima con la conduttrice. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, il pubblico potrebbe ritrovarsi davanti a un equilibrio completamente nuovo tra co-conduttori e concorrenti.

Oltre ai possibili cambi di ruolo, la ventesima edizione dello show vedrà il ritorno di alcuni volti storici, come Simone Di Pasquale, pronto a rimettersi in pista dopo aver ricoperto altri incarichi nella trasmissione. A queste conferme si aggiungono nuove presenze nel corpo dei maestri di ballo, tra cui spicca Chiquito, vincitore dell’ultima edizione di Sognando Ballando con le Stelle, che porterà freschezza e nuove coreografie nel programma.