Alla prossima edizione di Ballando con le Stelle manca ancora un po’ di tempo, ma Milly Carlucci è già a lavoro per scegliere i concorrenti del talent show di Rai 1. Quest’anno il programma della rete ammiraglia festeggerà i suoi 25 anni e, dunque, la conduttrice vorrà un cast d’eccezione che riesca a sorprendere il pubblico.

Tra i vari nomi di chi vorrebbe come concorrente di Ballando con le Stelle, a sorpresa, è spuntato quello di una giovane che ha da poco compiuto 18 anni e, quindi, potrebbe partecipare senza problemi al talent show. Una vera sorpresa che nessuno si sarebbe aspettato, ma le voci – a quanto pare – diventano sempre più insistenti.

Milly Carlucci vuole la figlia di due personaggi famosi a Ballando con le Stelle

Le ultime indiscrezioni che riguardano il talent show di Rai 1 parlano del desiderio di Milly Carlucci ad avere per la prossima edizione Chanel Totti, la figlia dell’ex capitano giallorosso e di Ilary Blasi. A quanto pare non essendo riuscita ad avere Totti tra i concorrenti, è noto come siano anni che stia provando in tutti i modi ad averlo tra i concorrenti e per ora è riuscita ad averlo solo nel cast dell’edizione speciale del programma, andata recentemente in onda, adesso punterebbe sulla giovane figlia.

A dirlo è stato Gabriele Parpiglia secondo cui Chanel Totti potrebbe essere tra i partecipanti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Secondo il giornalista di cronaca rosa tra Milly Carlucci e la figlia di Ilary Blasi sarebbe in corso una trattativa, ma non ha rivelato altro. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, per cu non si sa se davvero la conduttrice abbia fatto una proposta a Chanel Totti.

La ragazza, che ha da poco compiuto 18 anni, non ha mai nascosto il suo interesse al mondo dello spettacolo, da quando è diventata maggiorenne ha iniziato a fare le prime sponsorizzazioni sul suo seguitissimo profilo Instagram e potrebbe non disdegnare l’idea di arrivare in un programma così importante. Intanto i nomi dei concorrenti vip quasi certi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle sono Melissa Satta, Lorena Bianchetti, Rosa Chemical e Alex Shwazer. Ancora incerta la presenza di Francesca Pascale, che sarebbe un altro dei “cavalli di battaglia” su cui vuole puntare la conduttrice.

La Carlucci è da sempre abilissima a scegliere cast d’eccellenza, nel corso degli anni Ballando con le Stelle ha visto sfilare tantissimi personaggi famosi. Chanel Totti, nonostante la giovane età, è già seguitissima sui social e la sua presenza potrebbe conquistare anche un pubblico più giovane, cosa che farebbe senz’altro piacere alla conduttrice e alla Rai. Staremo a vedere.