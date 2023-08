Ballando con le stelle, concorrenti e giuria tra novità e conferme/ Giovanni Terzi e Teo Mammucari nel cast?

Ballando con le stelle, conferme sui concorrenti: spunta anche Giovanni Terzi

Emergono nuove succose indiscrezioni sulla nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza il prossimo ottobre. Milly Carlucci è già al lavoro per regalare al pubblico un cast all’altezza: anche se siamo in piena estate, la macchina organizzativa dello show di Rai1 è ormai ben avviata e sta scaldando i motori in vista dell’atteso ritorno in tv. TvBlog ha fornito alcune interessanti indiscrezioni sui concorrenti e la giuria della nuova edizione, tra conferme e qualche novità.

In primo luogo l’indiscrezione su Teo Mammucari, già circolante sul web negli ultimi giorni, sembra trovare conferma. L’ex giudice di Tu sì que vales potrebbe approdare alla corte di Milly Carlucci nel ruolo di concorrente: sarà un’ulteriore collaborazione con la conduttrice, dopo essere stato concorrente e vincitore della prima edizione de Il Cantante Mascherato. Inoltre, arrivano conferme anche su Simona Ventura e Paola Perego: le conduttrici di Citofonare Rai2 saranno nel cast, e con loro ci sarà anche una stretta conoscenza della Ventura, il compagno Giovanni Terzi, anche lui pronto a mettersi in gioco a suon di danze.

Ballando con le stelle, i Vip provinati e le conferme sulla giuria

Ma sono tantissimi i volti noti provinati per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Le candidature che Milly Carlucci ha ricevuto sono numerose e, come riporta sempre TvBlog, comprende nomi altisonanti: Wanda Nara, Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Damiano Carrara, Bobby Solo, ma anche Leo Gassmann, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Francesca Alotta, Maurizio Micheli. E poi avrebbero avanzato la propria candidatura anche Edwige Fenech, Rosanna Lambertucci, Dan Peterson, Sonia Bruganelli, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari, oltre a Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini, Marcell Jacobs, Nicole Daza e Fabio Cannavaro.

Passando alla giuria, infine, sembra che Milly Carlucci sia intenzionata a confermarla per intero. Oltre a Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, anche Selvaggia Lucarelli dovrebbe essere riconfermata. In attesa di conferme ufficiali, questo è quanto emerso sinora sul dance show, che tornerà in ottobre in prima serata su Rai1.











