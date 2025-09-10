E' ufficialmente iniziata l'esperienza della conduttrice napoletana nel talent show di Milly Carlucci, ma ha già avuto i primi problemi

Barbara D’Urso è davvero molto entusiasta di questa partecipazione a Ballando con le Stelle, del resto rappresenta per lei il ritorno in televisione tanto “ambito” e soprattutto atteso dai suoi fan. La conduttrice napoletana ha ufficialmente iniziato quest’esperienza, dando il via alle prime prove di ballo e – chiaramente – ha condiviso le sue sensazioni sui social.

Proprio in un video pubblicato sul suo profilo Instagram Barbarella ha parlato dei primi ostacoli che ci sono rispetto a quest’esperienza. Il talent show di Rai 1 deve ancora tornare in onda e la conduttrice avrebbe riscontrato i primi problemi e, com’è solita fare, ha voluto raccontare tutto a chi la segue.

Ballando con le Stelle, cosa è successo a Barbara D’Urso

Le prove per Ballando con le Stelle di Barbara D’Urso sono iniziate e – a quanto pare – la conduttrice ha comunicato già un aspetto molto importante ai suoi followers. Proprio mentre si dirigeva in auto alle prove di danza, ha voluto salutare i suoi fan e parlare del suo grande entusiasmo rispetto a questa nuova esperienza televisiva.

Ha annunciato l’inizio del primo giorno di prove e poi ha detto di avere un problema, spiegando però come questa parola non le piacesse poi tanto, preferendo quindi parlare di ostacoli, che sono superabili. “(…) Il fatto è che tutti voi pensate che io sappia ballare, ma in realtà io non so ballare…Io so fare quelle due cose piccole che ho fatto un anno fa quando sono stata ballerina per una notte (…)“, queste le parole della conduttrice.

La D’Urso si riferisce alla sua presenza come ospite speciale per una sera nella precedente edizione di Ballando con le Stelle. In quell’occasione la conduttrice aveva sfoderato tutte le sue doti di ballerina, facendo letteralmente un figurone. Per lei ci fu una vera e propria standing ovation, la stessa Selvaggia Lucarelli – i cui rapporti con la conduttrice non sono sicuramente dei migliori – si era complimentata per l’ottima prestazione. Per questo la nuova concorrente del talent show di Rai 1 teme che il pubblico, e anche la giuria, siano convinti che lei sappia ballare e si aspettano cose eccezionali.

Una preoccupazione che però non frenerà la D’Urso, la conduttrice è nota per la sua grande energia e ha spiegato che ce la metterà tutta per fare bella figura e dare il meglio di se. Ha rassicurato i suoi fan che è pronta a lavorare tanto per avere ottime prestazioni. E da una stacanovista come lei c’è da aspettarsi che darà tutta se stessa per riuscire a dare il massimo.

La conduttrice ha sempre detto di essere una appassionata di danza e tempo fa raccontò anche che ogni mattina seguiva una lezione privata di questa disciplina. Anche per questo in tanti si aspettano che abbia già una buona preparazione, lei dice di no, ma sono tutti curiosi di vederla quanto prima in pista e manca davvero pochissimo.