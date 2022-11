Ballando con le stelle, Enrico Montesano deluso/ “Trattato come un pluripregiudicato”

Ballando con le stelle 2022, Enrico Montesano deluso: “Fa male“

Enrico Montesano non ci sta e continua a riversare, sui social e in alcune interviste, il suo disappunto per l’improvvisa espulsione da Ballando con le stelle 2022. L’attore è stato squalificato dal dance show di Rai1 per aver indossato una maglietta della Decima Mas in sala prove: il fatto, dopo essere stato portato a galla, è stato accuratamente esaminato dall’azienda che alla fine ha deciso di estrometterlo dal programma in via definitiva. Ora, con un post condiviso su Facebook, l’ex concorrente esprime ulteriore delusione per quanto accaduto.

“Essere trattato come un pluripregiudicato fa male. Ringrazio tutti di cuore per il sostegno!” il messaggio condiviso con i followers, accompagnato dal video di una delle esibizioni con la sua partner di ballo Alessandra Tripoli. L’ennesima presa di posizione da parte dell’attore, che ha commentato amareggiato il trattamento riservatogli dalla Rai e dallo show. L’ipotesi di essere riammesso a Ballando con le stelle 2022 è ormai remota, sebbene nelle ultime ore siano circolate voci di un presunto reintegro, supportato anche dalla volontà di Milly Carlucci.

Enrico Montesano e il caso “maglietta Decima Mas” a Ballando con le stelle 2022

Il caso che ha visto coinvolto Enrico Montesano è stato parecchio discusso e lo stesso attore è più volte intervenuto per ribadire la sua posizione. Ha rigettato ogni accusa di vicinanza al neofascismo spiegando anche la storia della Decima Mas, la flottiglia il cui logo è comparso sulla maglietta incriminata. “Ho messo solo una maglietta che si vede da tanti anni in tutti i negozi online e che ha dei simboli che non hanno nulla a che vedere con il periodo tanto vituperato, che noi ricusiamo e abbiamo sempre denunciato” aveva raccontato a La Zanzara.

Numerose polemiche sono state sollevate sul caso, con Enrico Montesano che si è più volte difeso condannando la scelta della Rai. A La Verità aveva confessato: “Negli anni ho accettato critiche, anche talvolta piuttosto pesanti, per le mie posizioni. Ma darmi del nostalgico del fascismo… no, questa proprio la rispedisco al mittente. Mi devono chiedere scusa“. Scuse che, al momento, sembrano lontane: l’azienda non ha alcuna intenzione di ritornare sui suoi passi e l’esclusione dell’attore da Ballando con le stelle 2022 è ormai definitiva.













