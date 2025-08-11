Ballando con le Stelle, il rumor che fa impazzire i fan: famoso attore pronto a dire sì alla corte di Milly Carlucci

Un altro famosissimo potrebbe aggiungersi alla lista di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Piano piano si sta formando il cast più atteso dell’anno e ogni nome è un colpo di scena. Poco fa, ad esempio, abbiamo appreso della partecipazione di Martina Colombari al noto programma Rai, come concorrente dopo un lungo corteggiamento. Il suo nome circolava ormai da un bel po’ e finalmente per l’ex Miss Italia c’è la conferma ufficiale.

Mancano però ancora tanti concorrenti per completare la lista dei danzatori di Ballando con le Stelle, ma Secondo Dagospia potrebbe entrare nel cast anche un famosissimo attore. Di chi si tratta? Il volto maschile candidato per il palco del programma è Beppe Convertini! Ecco cosa scrive Giuseppe Candela: “CANDELA FLASH! BEPPE CONVERTINI VERSO BALLANDO CON LE STELLE“.

Ballando con le Stelle, Beppe Convertini nuovo concorrente?

Beppe Convertini sarebbe senza ombra di dubbio il concorrente ideale per Ballando con le Stelle. L’attore vanta una grandissima esperienza in televisione e potrebbe essere il ballerino perfetto come fu l’anno scorso Massimiliano Ossini, suo collega in ambito di recitazione. Al momento, però, non c’è ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Rai e di Milly Carlucci, perciò la partecipazione di Beppe Convertini al talent resta ancora ancorata al mondo delle indiscrezioni. Ben presto, però, dovrebbe uscire il prossimo nome ufficiale e chissà che non sia proprio il suo!

Intanto è grande successo per Martina Colombari che ha annunciato la sua presenza come concorrente al programma serale di Rai 1. L’ex Miss Italia ha avvisato i fan tramite un video mentre camminava in montagna con delle capre intorno che pascolavano e all’improvviso si è messa a ballare svelando che anche lei farà parte dell’amatissimo cast di Ballando con le Stelle e diciamocelo, quest’anno Milly Carlucci ha fatto proprio il colpaccio!