Ballando con le Stelle ritorna a settembre con grandi novità e nuovi concorrenti famosissimi

Il sipario della prossima edizione di Ballando con le Stelle si alza con una novità che ha già fatto saltare dalla sedia moltissimi appassionati del programma: Andrea Delogu è a seconda concorrente ufficiale dello storico dance show di Rai1, condotto dall’inossidabile Milly Carlucci.

L’annuncio è arrivato il 1° agosto attraverso un video social che ha conquistato in pochi minuti migliaia di visualizzazioni e commenti. Una conferma, quella di Delogu, che accende i riflettori su una delle edizioni più attese degli ultimi anni. E la sua partecipazione promette di portare una ventata di ironia e talento, due caratteristiche indispensabili in un poogramma così importante come Ballando.

La notizia è stata svelata svelata con un video molto divertente in cui Giulia Vecchio, imitatitrice e volto amatissimo del web, si è trasformata in una versione caricaturale di Milly Carlucci. Nella clip, la “Carlucci” teelfona a Delogu per comunicarle l’ingresso nel cast con il consueto entusiasmo, condito da una simpatica gag.

“Andrea! Andrea Delogu! O Andrea la rossa? Come preferisci essere chiamata? Sei nel cast di Ballando con le Stelle!”, dice la finta Milly nel video. “Tesoro, io ti offro il top, il ballerino migliore di tutti… anzi, il più sexy di tutti: Paolo Belli!” Al che Andrea fa notare subito il fatto che Belli non sia un ballerino. E Milly in risposta: “Neanche tu sei una ballerina!”.

La nuova edizione al via il 27 settembre

L’appuntamento con la nuova stagione di Ballando con le Stelle è fissato per sabato 27 settembre 2025, sempre in prima serata su Ra1. Tra le novità di quest’anno spicca l’ingresso di Chiquito, vincitore dello spin-off Sognando Ballando, che farà il suo debutto ufficiale come maestro di gara.

La giuria, invece, resta fedele alla tradizione: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto sono stati tutti riconfermati. Un team afffiatato e ormai imprescindibile, pronto a giudicare con il solito mix di competenza, ironia e (nel caso della Lucarelli) pungente sincerità.

Rumors sul cast

Oltre a Delogu, il cast 2025 di Ballando con le Stelle continua a popolarsi di indiscrezioni e rumors sempre più insistenti. Dopo l’ufficialità di Maurizio Ferrini (alias la Signora Coriandoli) si fanno sepre più forti le voci sulla possibile partecipazione di Francesca Fialdini, il tennista Fabio Fognini (che potrebbe passare da “ballerino per una notte” a concorrente fisso) e perfino Chanel Totti, figlia di Farncesco Totti e Ilary Blasi, già seguitissima sui social.

Tra i nomi più chiacchierati, anche Marcella Bella, Flavio Insinna e l’ex presidente della regione Lazio, Piero Marrazzo. Non manca il tocco trasgressivo con il possibile ingresso di Rosa Chemical, artista controverso (che ha già avuto modo di farsi ricordare per il bacio saffico con Fedez al Festival di Sanremo 2023) e amatissimo dal pubblico giovane.