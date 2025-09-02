Ballando con le Stelle, arriva un super colpaccio da parte di Milly Carlucci. Il nome super famoso che arriva direttamente da Mediaset.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha in serbo per i suoi numerosi estimatori una sorpresa decisamente importante. Una di quelle che faranno, di certo, a lungo parlare di lei. Tanto più che il colpaccio, perché così, in effetti, si può definire, arriva direttamente dall’Azienda concorrenziale di quella di Viale Mazzini, ovvero Mediaset.

No, non stiamo parlando della splendida Barbara D’Urso, che ha operato in quella del Biscione per tantissimi anni, conducendo numerosi programmi e che dopo essere già stata acclamata ospite lo scorso anno a Ballando in veste di ballerina per una notte, quest’anno lo sarà come concorrente.

Si è anche molto chiacchierato riguardo al suo compenso e ora cresce sempre più la curiosità di vederla in pista, stavolta in gara. Tuttavia il nuovo colpo di teatro della Carlucci riguarderebbe un’altra professionista, molto amata dagli italiani di ogni età e che è anche un’autentica regina del Gossip, perlopiù italiano.

Una vera e propria diva che fa parlare ampiamente di se qualsiasi cosa faccia o non faccia, dica o non dica. I suoi contenuti Social sono prontamente super cliccati e commentati e diventano, pertanto, in men che non si dica virali. E pure i blog, giornali online e cartacei, decidono di parlarne a gogo perché lei “fa sempre notizia”.

Belen, ballerina per una notte, il colpaccio della Carlucci

Stiamo parlando di Belen Rodriguez, che, per la verità, è talmente nota nel nostro Paese che non ha nemmeno bisogno di pronunciare il suo cognome per far capire di chi si tratta. L’artista argentina, in forza sul 9 dallo scorso anno, dopo una lunga carriera sulle Reti Mediaset, avrebbe accettato la proposta della mitica Milly di essere sua ospite in qualità di ballerina per una notte.

Chiaro che poi, esattamente come è successo in tempi assai recenti con la D’Urso, potrebbe anche accadere che la Rodriguez prossimamente voglia mettersi in gioco proprio come concorrente, per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori che sognano per lei tanti nuovi posti al sole.

Giorni fa il giornalista Gabriele Parpiglia aveva lanciato questa succulenta indiscrezione che adesso è stata ripresa da Dagospia che la comunica come se fosse quasi una certezza. Al momento nessuna smentita o conferma al riguardo è stata data dallo staff dello show danzereccio di punta del sabato sera di Rai 1 né dalla showgirl più amata dagli italiani. E intanto l’agguerrita giuria si prepara per accoglierla alla grande e per commentare, chiaramente, la sua esibizione che, con molta probabilità, sarà molto sensuale e, nel contempo, romantica.