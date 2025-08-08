La conduttrice avrebbe scelto i protagonisti della nuova stagione del talent show di Rai 1, ci sarebbero una serie di colpi di scena interessanti

Milly Carlucci sembra proprio intenzionata a regalare una stagione di Ballando con le Stelle al pubblico davvero esilarante. Del resto quest’anno il talent show di Rai 1 celebra il suo ventesimo anniversario, ragion per cui è normale che il cast sarà una vera e propria sorpresa.

Con i concorrenti scelti, la conduttrice potrebbe davvero dare “filo da torcere” a Maria De Filippi nella sfida agli ascolti del sabato sera. Chi farà parte, dunque, del cast di Ballando con le Stelle? L’ultima novità riguarda un personaggio davvero famosissimo, un vero e proprio “colpo” della Carlucci.

Ballando con le Stelle, chi saranno i nuovi concorrenti

Sebbene manchi ancora un po’ di tempo all’inizio di Ballando con le Stelle, da tempo si parla del nuovo cast del talent show di Rai 1 e adesso alcuni nomi sono già stati ufficializzati. Tra questi ci sono Andrea Delogu, Rosa Chemical, la signora Coriandoli e l’ultima conferma arriva da Marcella Bella, che ha ufficializzato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle attraverso un video divulgato sul suo profilo Instagram.

Ma Milly Carlucci pare proprio che abbia altri “assi nella manica”. Il primo tra tutti riguarda Barbara D’Urso, le ultime indiscrezioni parlano di una sua partecipazione a Ballando con le Stelle, cosa che è stata ipotizzata più di una volta da quando ha lasciato Pomeriggio Cinque, ma che poi non è mai accaduta. Abbiamo visto la conduttrice napoletana nella scorsa edizione del talent show come “ospite speciale per una notte”, ma quest’anno si era detto fosse impossibile una sua partecipazione.

Svanita, però, la possibilità di condurre un programma sulla Rai in prima serata – com’era stato detto qualche tempo fa – è tornata concreta quella che la vede concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La sua presenza sarebbe una sfida diretta a Mediaset e quindi a Maria De Filippi, visto che la D’Urso è stata una conduttrice dell’emittente del Biscione per più di vent’anni. Averla nel cast sarebbe davvero un grande colpo per Milly Carlucci, anche perché è noto come la conduttrice napoletana e Selvaggia Lucarelli non vadano molto d’accordo, dunque potrebbero esserci scintille interessanti, che sono una miniera d’oro dal punto di vista degli ascolti.

Agli inizi si era detto che la D’Urso e il programma non avrebbero trovato un accordo economico, ma adesso – se fosse vero che la conduttrice napoletana parteciperà come concorrente a Ballando con le Stelle – vorrebbe dire che alla fine si sono messi d’accordo. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, solo 4 concorrenti, infatti, sono ufficiali. Oltre alla conduttrice napoletana, poi, pare che la Carlucci sia intenzionata ad avere anche Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e dell’ex capitano giallorosso, anche la sua presenza – che sarebbe un vero e proprio esordio televisivo per la neo diciottenne – sarebbe un’interessante sorpresa per il pubblico.