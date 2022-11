Ballando con le stelle, lite tra Luisella Costamagna e La Rocca?/ Cosa è successo

Tensioni tra Luisella Costamagna e La Rocca? Tutti i retroscena della coppia di Ballando

Luisella Costamagna e La Rocca sembrano avere dei problemi; la coppia di ballo che sta partecipando a Ballando con le stelle non sembra andare pienamente d’accordo. A destare sospetti, la mancata partecipazione del ballerino all’intervista di Oggi è un altro giorno insieme alla sua campagna di ballo.

Il motivo della sua assenza, però, non è riconducibile a una lite con la giornalista. Sui social, Pasquale La Rocca pubblica un avviso della redazione del programma condotto da Serena Bortone: “Buongiorno Pasquale, sono eliana della redazione di Oggièunaltrogiorno. Per cambi di contenuti scaletta la sua partecipazione prevista per oggi non è stata confermata. Grazie mi scuso per il contrattempo“. Un mistero, dunque, è stato svelato ma rimangono in ogni caso diversi punti oscuri sul rapporto tra Luisella Costamagna e il ballerino.

Luisella Costamagna e La Rocca, i presunti retroscena della lite

Anche se si può giustificare l’assenza di La Rocca a Oggi è un altro giorno, questo non chiarisce alcune reazioni del ballerino. A svelare i retroscena della coppia di ballo ci ha pensato TvBlog, che parla di una reazione furibonda del ballerino dopo l’ultima esibizione con Luisella Costamagna che ha deciso di non ritirarsi dal talent show.

Sul portale, dunque, si legge: “Il ballerino sarebbe uscito con furia dall’Auditorium dopo essersi esibito con Luisella Costamagna, con tanto di autori che lo avrebbero seguito per placarlo. Non è chiaro quale sia il motivo della sfuriata, ma pare riconducibile alla rivalutazione fatta sulla pista dalla coppia, che contrariamente a quanto deciso prima dell’inizio della puntata non si è ritirata dal programma, esibendosi infine in maniera improvvisata.” Dunque, l’improvviso cambio di rotta di Luisella Costamagna avrebbe fatto infuriare La Rocca che non si è poi neanche presentato alle interviste post-puntata. Al momento non ci sono dichiarazioni da parte dei diretti interessati, quale sarà la verità?

