Il giudice storico di Ballando con le Stelle non le manda a dire: la sua opinione su Francesca Fialdini

Manca poco più di un mese al debutto della nuova stagione di Ballando con le Stelle, ma l’attesa è alta. I nomi dei concorrenti hanno cominciato a circolare, alimentando curiosità e aspettative e il pubblico affezionato dello show ultradecennale di Milly Carlucci si chiede già chi dovrà fare i conti con critiche e giudizi severi. Tra conferme, sorprese e vecchie conoscenze, la pista da ballo più famosa d’Italia promette scintille, e il ritorno di alcuni veterani della giuria aggiunge pepe alle anticipazioni.

Come Guillermo Mariotto, giudice storico del programma, che nell’edizione precedente è stato al centro delle polemiche. Lo stilista torna come sempre alla sua postazione e non è rimasto in silenzio di fronte ai primi nomi ufficiali. Con la sua consueta franchezza, ha commentato i concorrenti svelando impressioni personali e qualche “piccola gelata” destinata a fare notizia. Le sue dichiarazioni, a metà tra ironia e sincerità disarmante, confermano ancora una volta il ruolo di Mariotto come voce pungente e imprevedibile dello show.

Mariotto dice la sua sul nuovo cast

Tra battute, giudizi e anticipazioni, Mariotto ha già acceso i riflettori su alcuni concorrenti e sui possibili scontri tra giurati e protagonisti. L’attenzione dei media e dei fan si concentra ora su chi riuscirà a brillare in pista e su quali dinamiche si svilupperanno tra i membri della giuria, notoriamente pronti a lanciarsi frecciatine più o meno sottili.

La prima “frecciata” di Mariotto è per Francesca Fialdini, conduttrice di Da… Noi a Ruota Libera. Il giudice ha definito il suo approccio iniziale alla pista di ballo come “gelido”: una battuta che ha subito scatenato commenti e reazioni sui social, ma ha anche precisato che la danza potrebbe avere il potere di “scongelarla”, facendo intendere che la competizione stessa potrebbe rivelare un lato inatteso della conduttrice.

Altri concorrenti hanno ricevuto giudizi decisamente più entusiastici. Barbara d’Urso, che lo scorso anno aveva già entusiasmato come ballerina per una notte, viene vista da Mariotto come una presenza divertente e piena di potenziale. Meno spazio per Marcella Bella: per lei il giudice ha espresso un secco “No, ti prego!”, mentre Rosa Chemical, Martina Colombari e Andrea Delogu sono stati accolti con commenti positivi e incoraggianti, con l’attenzione rivolta alle possibilità di emergere in pista.

Non sono mancati nemmeno riferimenti alle vicende che lo riguardano fuori dalla show. Mariotto ha fatto chiarezza sull’episodio del tapiro di Striscia la Notizia, che si è rotto. Il giudice ha spiegato che il danno non è stato intenzionale: “Perché l’ho rotto? Non lo volevo, non è un Nobel. Ho chiuso la portiera e si è rotto. Non mi piacciono le prepotenze, ne ho subite troppe.”

Con la nuova stagione alle porte, l’attenzione resta alta anche su Milly Carlucci e sul cast annunciato, pronto a confrontarsi con balli, prove e valutazioni critiche.