Ballando con le stelle, Milly Carlucci/ “D’Urso nel prossimo cast? Non lo dico!”

Milly Carlucci conferma i rumor sul cast del prossimo Ballando? Le sue parole

Milly Carlucci si sta già muovendo per comporre il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice, ai microfoni di Chi, ha parlato di alcuni rumor che circolano sul web in merito alla partecipazione di Barbara D’Urso e altri papabili nomi.

Milly Carlucci "I miei volevano facessi magistrato"/ "Mollai tutto per lo spettacolo"

“Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi, ci siamo viste abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come ‘Ballerina per una notte‘: non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva 3, 4 show insieme” afferma Milly Carlucci non smentendo né confermando i rumor. Per quanto riguarda l’indiscrezione sulla partecipazione di Luisella Costamagna, Antonio Caprarica e Nunzia De Girolamo dichiara: “Nessuno. Perchè il cast punta individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra: devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi“.

Angelica Krystle Donati chi è, figlia di Milly Carlucci/ "Non lavoro grazie ai miei"

Milly Carlucci impegnata con Ballando On The Road

Milly Carlucci è già a lavoro per cercare la squadra perfetta per la prossima edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice, dunque, sta già organizzando Ballando On The Road: “Il nostro piano di lavoro comprende anche quest’anno un tour dal vivo, nel quale cerchiamo talenti anche tra quelli che non sono professionisti del ballo” spiega la conduttrice al settimanale Chi.

Non ha preso fiato Milly Carlucci che aggiunge: “Manca Carolyn Smith perchè era impegnata, ma in tour lei c’è, oltre a me e ai maestri che si alternano sempre. A ogni tappa c’è sempre anche qualche amico di Ballando che fa capolino per salutarci, per esempio, a Roma si è già prenotata per venire Rossella Erra (“l’ambasciatrice del pubblico” del programma di Milly, ndr).

Il Cantante Mascherato a rischio cancellazione?/ Il retroscena sul calo di ascolti

© RIPRODUZIONE RISERVATA