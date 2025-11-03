Cosa ha fatto Nancy Brilli dopo la terza puntata di Ballando con le Stelle? L'accusa contro l'attrice e il duro rimprovero dietro le quinte.

Sabato 1 novembre è andata in onda su Rai Uno la sesta puntata di Ballando con le Stelle, durante la quale Nancy Brilli ha avuto un tono alquanto polemico nei confronti di Selvaggia Lucarelli e Mariotto. Alla nota giornalista ha chiesto cosa vorrebbero vedere da parte sua dal momento che sono sempre duri nei suoi confronti, tra le due c’è stato un pungente botta e risposta. Intanto, Su MowMag Grazia Sambruna ha fatto sapere che girano alcune malelingue e voci dietro le quinte sull’attrice.

La nota giornalista ha fatto sapere che sta circolando la voce che Nancy Brilli ha firmato nel suo contratto solo per nove puntate, senza quindi la possibilità del ripescaggio. Se così fosse non è previsto che resti in gara fino alla fine e questo, secondo Grazia Sambruna, le ha evitato in diretta un richiamo per aver utilizzato dei bot, a quanto pare acquistati per lei dalla sua agenzia al televoto social.

Duro richiamo per Nancy Brilli dietro le quinte di Ballando con le Stelle: l’accusa contro l’attrice

La nota attrice è stata accusata di aver utilizzato dei bot per aumentare sui social i like sotto la sua card, quella usata per ottenere i voti che consentono di accedere alla successiva puntata di Ballando con le Stelle. Al momento questa resta solo un’indiscrezione, non è infatti chiaro se sia successo davvero oppure no.

Grazia Sambruna ha fatto poi sapere che a causa dell’accusa mossa contro di lei Nancy Brilli avrebbe ricevuto una bella strigliata dietro le quinte di Ballando con le Stelle dopo la terza puntata. Sembra infatti che la sua presunta e sleale strategia per ottenere maggiori preferenze sarebbe troppo evidente e questo metterebbe rischio la credibilità del programma condotto da Milly Carlucci.

