Nancy Brilli torna a parlare della giuria di Ballando con le stelle: le parole per lla Lucarelli e la provocazione alla Carlucci

Nancy Brilli continua a farsi notare a Ballando con le Stelle, accendendo non poche polemiche. Nell’ultimo appuntamento di “Ballando segreto“, ha parlato del rapporto con la giuria, ammettendo di provare simpatia perfino per la Lucarelli, con cui si è scontrata pubblicamente. “Mi fa pure simpatia… Una che sceglie nella vita di fare la cattiva ha scelto un personaggio“, ha detto l’attrice, riconoscendo il valore del ruolo “antipatico” che in televisione serve a tenere alto l’interesse. A tal proposito, a teatro, Nancy interpreta un personaggio “villano”: una donna manipolatrice, arrampicatrice sociale, ladra e forse anche assassina.

“È un essere spregevole ma divertentissimo“, ha detto, aggiungendo che anche nel ballo, come nella recitazione, la cosa più importante è mettersi in gioco senza troppe paure. Dopodiché, ha avuto una conversazione con Milly Carlucci, che le ha dato consigli preziosi per relazionarsi con la giuria e cercare di ottenere buoni voti.

Nancy Brilli stuzzica Milly Carlucci: cos’è successo

Durante l’ultima puntata di “Ballando segreto”, Milly ha suggerito a Nancy Brilli di portare un po’ della sua grinta teatrale anche sul palco dello show, soprattutto davanti alla giuria. “Attingi da quel personaggio lì quando sei davanti alla giuria”, le ha detto Milly, spronandola a mostrarsi più combattiva. “Io ti amo perché tu sei la fatina buona, ma in realtà vuoi il sangue! È Milly che vuole il sangue!”, ha quindi replicato l’attrice ironicamente, in un momento già diventato virale tra gli spettatori di Ballando.