Ballando con le stelle oggi 10 dicembre non va in onda: perché?/ Milly Carlucci lascia il posto ai Mondiali

Perché Ballando con le stelle oggi 10 dicembre non va in onda?

Brutte notizie per tutti i fan di Ballando con le stelle. Tutti i fan del programma che si sono sintonizzati su Rai1 nella sera del 10 dicembre riceveranno infatti una brutta sorpresa perché lo show condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli questa sera non va in onda. Le coppie di ballerini lasciano infatti spazio ai Mondiali, ormai arrivati ai quarti di finale.

Ballando con le stelle 2022 oggi 10 dicembre non va in onda. Al suo posto la partita dei Mondiali di calcio giocata da Inghilterra e Francia e, a seguire, Il Circolo dei Mondiali, programma attraverso cui vengono commentate le prodezze delle squadre ancora in campo per conquistare la vittoria della competizione. La serata tutta dedicata ai Mondiali continua poi con la BoboTv e con uno speciale dedicato al ricordo del campione azzurro Paolo Rossi.

Quando va in onda la finale di Ballando con le stelle?

Ma quando torna in onda Ballando con le stelle 2022? Il programma di Milly Carlucci salta solo una settimana e si prepara a tornare in onda sabato 17 dicembre alla solita ora su Rai1. Siamo arrivati ormai alla finale di questa edizione che sarà però divisa in due parti, dunque due finalissime. Intanto le coppie continuano a prepararsi per il gran finale, come si annuncia attraverso la pagina Instagram ufficiale del programma.

“Le coppie riflettono sul lavoro fatto e sui giudizi ottenuti che non sempre rispecchiano, a detta dei concorrenti, l’impegno e il percorso fatto fino a qui. Si corre verso la finale ed è il momento di fare il punto della situazione!” La domanda ora è: chi si aggiudicherà la vittoria quest’anno?

