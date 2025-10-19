Ballando con le stelle, voti, pagelle e classifica dopo la quarta puntata: D'Urso soffia il titolo di vincitore a Francesca Fialdini, ma...

La quarta puntata di Ballando con le Stelle è finita con una sorpresa in alta classifica, ovvero il sorpasso di Barbara D’Urso ai danni di Francesca Fialdini. Nelle nostre pagelle, però, il vincitore resta Francesca Fialdini, inequivocabilmente una spanna sopra tutti gli altri. Andiamo con ordine, però, partendo da Marcella Bella: le schermaglie con la giuria non sono tutto, è chiaro, ma è pur sempre un intrattenimento gradevole. Sicuramente più della parte tecnica. VOTO 6. Filippo Magnini non sarà il primo dei ballerini, ma ci ha messo cuore e passione. Alcune osservazioni costruttive della giuria però sono corrette. Le ascolterà? VOTO 6,5. Paolo Belli ci piacerebbe vederlo meno trattenuto, ma la sensazione, dopo quattro puntate, è che sia una battaglia persa. Peccato. VOTO 5.

La Signora Coriandoli colleziona solo insufficienze, eccetto il generoso 6 di Selvaggia Lucarelli. Perché? VOTO 4. Su Andrea Delogu confermiamo quanto detto la settimana scorsa: l’accoppiata con Nikita Peortti può regalare soddisfazioni. E poi attenzione perché il duo può essere spinto in alto dal pubblico. VOTO 7. Fabio Fognini ci mette del suo, con personalità e stile. Ma qualcosa delle sue esibizioni ancora non ci convince… VOTO 6,5.

Barbara D’Urso va alla grande a Ballando con le Stelle, tanto da soffiare il titolo di vincitore alla Fialdini. E’ vero però ciò che la giuria le fa notare: manca un guizzo o un colpo di scena che ci si aspetterebbe da una come lei. Fateci aggiungere che non vederla condurre un programma tutto suo, al di là dei gusti, è un peccato mortale. VOTO 8. Francesca Fialdini osa, con una salsa che mira ad esaltare la sua sensualità; una caratteristica che indubbiamente le appartiene ma che in pista appare travolgente più che mai. VOTO 9,5.

Rosa Chemical con Erica Martinelli forma una coppia creativa ma un po’ troppo Chemical style. Non fa breccia, ma è questione di gusti. VOTO 5. Nancy Brilli è arrivata dritta al cuore con un’esibizione intensa e sentita. Una rumba interpretata davvero fino in fondo. VOTO 7,5. Beppe Convertini un po’ cringe ma pur sempre curioso per le dinamiche con la giuria. VOTO 4. Martina Colombari esce dalla comfort zone con un charleston apprezzabile ma non così ficcante. VOTO 7.