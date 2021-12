Ballando con le Stelle: pagelle semifinale/ Morgan spiazzato dalla figlia Lara. Finalisti? C’è la Gascoigne!

Ed è ancora Morgan a primeggiare nella pagelle di Ballando con le Stelle 2021. Protagonista della semifinale, la sua serata si rivela una grande esplosione di luce e oscurità, tra passato, presente e futuro. Ma non solo: Morgan fa uso della sua creatività per portare sul palco il suo vissuto. E si reinventa meravigliosamente, puntata dopo puntata, confermandosi uno showman imprevedibile. Ma nella serata delle sorprese è il suo stesso sangue a metterlo nel sacco. La figlia Lara, che non vedeva da due anni, smaschera la sua dolce goffaggine nel rivederla e riabbracciarla, e ci mostra anche un piccolo spiraglio del suo mondo sommerso. VOTO 8. Subito dopo troviamo, anzi ritroviamo, la spumeggiante Bianca Gascoigne. Continua a non essere particolarmente emozionante in pista da ballo, ma tecnicamente parlando è una delle migliori. Sacrosanto e meritato il suo ripescaggio. VOTO 7.

Bianca Gascoigne e Simone in finale, Ballando con le stelle 2021/ "E' la migliore!"

Ballando con le Stelle 2021, le pagelle della semifinale: Sabrina Salerno in versione odalisca, Mietta annata storta

Sabrina Salerno fa impazzire i fan in versione odalisca. La danza del ventre a Ballando con le Stelle 2021 è convincente e sinuosa, merito di una fisicità che la soubrette porta in maniera incantevole all’età di cinquant’anni. VOTO 7,5. Meriterebbe lo stesso voto Mietta, che però è incappata in un’annata davvero storta. Messa fuori dai giochi prima dal Covid e poi da un momento personale davvero complicato. Peccato, perché anche nei ripescaggi di ieri sera ha dimostrato di essere un vulcano. VOTO 7. A Ballando con le Stelle 2021 sente la stanchezza, invece, Valeria Fabrizi. La sensazione è che abbia sparato le sue cartucce migliori ad inizio programma. E, giunti alla semifinale, l’effetto wow pare ormai svanito. VOTO 6,5. Scendiamo, e non poco, con il duo Arisa e Vito Coppola, ormai una coppia vista e rivista, che non riesce ad offrire novità. VOTO 5. Stesso giudizio a Federico Lauri Fashion Style, dopo l’exploit della settimana scorsa. La finale, per lui, è un regalo davvero generoso. VOTO 5.

LEGGI ANCHE:

Alvise Rigo rifiuta di ballare con sua mamma/ Salta la sorpresa, gelo in studio e..BALLANDO CON LE STELLE 2021/ Finalisti, diretta, eliminati: Bianca c'è! (semifinale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA