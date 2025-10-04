Pasquale La Rocca si espone per Barbara d'Urso: il commento dopo la prima esibizione a Ballando con le stelle

Pasquale La Rocca prende inaspettatamente le difese di Barbara d’Urso contro Selvaggia Lucarelli. Anche se da anni Pasquale è il “pupillo” di Selvaggia tra i maestri di Ballando con le Stelle, ha comunque deciso di dire la sua e difendere la sua allieva dopo alcune critiche della giudice nella scorsa settimana. Dopo la prima esibizione di Barbara sulla pista di Ballando, la Lucarelli ha dato un giudizio nel complesso positivo, ma ha fatto notare di non gradire le troppe “faccette” della conduttrice, che negli anni sono diventate ormai un suo marchio distintivo.

Al che, intervistato da Il Corriere della Sera, Pasquale ha voluto chiarire che le cosiddette “faccette” sono state una sua idea, assumendosi tutte le colpe. Secondo lui, infatti, avrebbero potuto dare un valore aggiuntivo alla coreografia, motivo per il quale ha deciso di implementarle. Dunque, sebbene la d’Urso sia nota per le sue espressioni facciali molto esplicite, questa volta la “responsabilità” era tutta del coreografo e non sua.

Pasquale La Rocca difende Barbara d’Urso: cos’ha detto

“Il ballo comporta un’immersione anche dei muscoli facciali. Sono stato io a volere che Barbara fosse nel numero, me ne assumo la colpa. Ma non fa le faccette, chi lo dice minimizza la sua interpretazione”, ha detto Pasquale La Rocca a Il Corriere della Sera. Nonostante ciò, però, il maestro di Ballando con le stelle ha voluto anche spendere delle bellissime parole per Selvaggia Lucarelli, definendola una donna dotata di un’intelligenza tale da renderla ancora più affascinante e bella.