Pasquale La Rocca svela alcuni retroscena su Barbara D'Urso e Ballando con le stelle 2025, dicendosi "innamorato" della conduttrice sua allieva

A pochi giorni dall’inizio di Ballando con le stelle 2025, Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso sono già tra le coppie favorite alla vittoria. La curiosità, d’altronde, è tanta da parte del pubblico, soprattutto per il ruolo di concorrente che Barbara vestirà dopo anni da conduttrice in prima linea. Un ruolo inedito, che il suo maestro però sostiene fortemente, definendola determinata come non mai e pronta a seguirlo e a fidarsi.

“Ha una professionalità straordinaria. – ha ammesso La Rocca, raccontando poi il primo incontro con la conduttrice – La prima volta che ci siamo visti ci siamo abbracciati, abbiamo scambiato qualche frase in napoletano. Ma quando c’è da lavorare, si lavora. Lei è una macchina da guerra perfetta”. Pasquale si è detto onorato e orgoglioso di lavorare con Barbara, ammettendo di aver trovato una persona dalla determinazione e volontà affine.

Pasquale La Rocca è già pazzo di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025: le confessioni del ballerino

Pasquale La Rocca non ha fatto mistero di essersi innamorato di Barbara D’Urso, dal punto di vista del ballo e della gara ovviamente, e di trovare in lei l’allieva perfetta con la quale lavorare, perché la sintonia è stata sin da subito fortissima. Ma non è tutto: per il maestro di Ballando le stelle 2025, la sua nuova allieva è anche dotata di una sensualità unica. “Parlando di Barbara devo rilevare che ha attitudine al ballo, ha il suo stile, è sexy, sensuale e ha una fisicità giusta che aiuta: una media altezza e bellissime gambe”, ha ammesso senza mezzi termini. Sabato sera, a partire dalle 21, li vedremo finalmente in pista, ed è superfluo dire che i riflettori sono tutti accesi sull’ex conduttrice Mediaset. Come se la caverà in questo nuovo ruolo?