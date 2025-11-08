Ballando con le stelle, problemi tecnici e clip salta: Milly Carlucci ferma tutto: "Danno per concorrenti andiamo in pubblicità", cos'è successo

Ballando con le stelle 2025, problemi tecnici e cilp saltano: Milly Carlucci costretta ad intervenire

Problema tecnico in diretta per Ballando con le stelle 2025 nella puntata di questa sera, 8 novembre 2025. Durante la clip introduttiva di Paolo Belli con Anastasia Kuzmina c’è stato un problema in regia e la clip è saltata proprio mentre il cantante parlava della moglie Deanna. A questo punto è intervenuta prontamente Milly Carlucci: “Non so cosa sia successo, problema tecnico e si è interrotta la clip? Mi dite che cosa è capitato?”

La conduttrice di Ballando con le stelle 2025 ha poi chiamato in pista Paolo Belli con Anastasia Kuzmina che erano già pronti per esibirsi ed ha spiegato meglio cos’è successo: “Possiamo ripristinare la clip? Allora facciamo così andiamo in pubblicità adesso e poi ricominciamo la clip da capo perché senno è un disastro così ed è un danno anche per i concorrenti” Al rientro dalla pubblicità si sono poi riprese le fila del racconto mandato la clip completa di Paolo Belli.

Paolo Belli a Ballando con le stelle 2024:

Dopo il problema tecnico e le clip saltate a Ballando con le stelle 2025 è stata mandata per intero la clip di Paolo Belli in cui si è commosso parlando della malattia della moglie Deanna. In pista invece, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina si è cimentato in un romantico valzer sulle note di Margherita di Riccardo Cocciante, che ha conquistato la giuria e commosso il pubblico del teatro. Al termine del quale anche Paolo Belli si è commosso scoppiando a piangere.

