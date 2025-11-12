Raffaello Tonon ha commentato in modo tagliente lo scontro a Ballando con le stelle 2025 tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra.

Nel bene e/o nel male, la giuria di Ballando con le stelle 2025 è motivo di discussione non solo tra gli appassionati ma anche per i volti noti che osservano da spettatori le dinamiche con i concorrenti. Spicca il ruolo di Selvaggia Lucarelli, comunemente divisivo, e più che spesso condito da commenti taglienti e fuori dal coro. Nel corso dell’ultima puntata del talent di Milly Carlucci gli animi si sono inaspriti in particolare per il commento dopo l’esibizione di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca; motivo del contendere la mano tremante della conduttrice che, per la Lucarelli, sarebbe risultata di cattivo gusto. Come riporta Lollo Magazine, in queste ore si sarebbe aggiunto al dibattito anche un altro volto noto della tv: Raffaello Tonon, con un parere arzigogolato e al contempo piccato nei confronti di Selvaggia.

Non tanto le parole nel merito dell’esibizione di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, l’intervento social di Raffaello Tonon si è concentrato piuttosto sulla replica di Selvaggia Lucarelli a Rossella Erra che, dopo l’esibizione a Ballando con le stelle 2025, aveva contraddetto con decisione il pensiero della giurata. La risposta della giornalista: “Ti ignorerò talmente tanto che alla fine anche tu stessa dubiterai della tua esistenza”, ha dunque stimolato la riflessione pungente di Raffaello Tonon.

Raffaello Tonon punge Selvaggia Lucarelli dopo lo scontro con Rossella Erra a Ballando con le stelle 2025

“Per anni ho ricoperto il ruolo di opinionista e mi sento un uomo fortunato perchè non mi sono mai fatto obnubilare delle luci di studio e dagli applausi del pubblico”, inizia così Raffaello Tonon sottolineando come, nella sua esperienza personale, abbia sempre cercato di portare commenti sinceri e non finalizzati al compiacimento del pubblico. Il pensiero sul siparietto osservato a Ballando con le stelle 2025, con protagoniste Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra, prosegue: “Non ho mai sofferto di deliri di onnipotenza perchè ho manifestato sempre la mia essenza…”.

Nel finale del post di Raffaello Tonon si evince forse la parte più pungente della sua riflessione sulle parole di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2025. “Non si tratta di una brutta figura, ma di una brutta, sgradevole immagine riconducibile all’essenza. Povera Lucarelli”. Argomentazioni per certi versi criptiche ma l’antifona dell’opinionista sembra piuttosto chiara, soprattutto nel rimarcare il ‘delirio di onnipotenza’; chissà che a breve non arrivi una replica da parte della diretta interessata.