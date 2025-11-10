Ballando con le Stelle, i social protestano per la classifica: Francesca Fialdini favorita dalla giuria secondo i telespettatori!

Ballando con le Stelle continua a tenere incollati alla televisione ogni sabato sera milioni di telespettatori. Quest’anno l’edizione si sta rivelando piuttosto emozionante, con tante coppie a contendersi la vittoria ma anche tanti colpi di scena, positivi e purtroppo non. Tra questi sicuramente il grave lutto che ha colpito Andrea Delogu, che ha perso il suo amato fratello ad appena 18 anni. Tra un ballo e un altro non mancano neppure le proteste, sia dei concorrenti, come quella di Filippo Magnini, sia del pubblico. E proprio i telespettatori hanno attuato una vera e propria rivolta social perché non sarebbero felici della classifica di sabato sera. Ma cosa è successo e perché il web ha attaccato Milly Carlucci e il suo programma?

Francesca Fialdini si ritira da Ballando con le stelle?/ La scommessa di Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, rivolta social per la classifica: c’entra Francesca Fialdini!

La settima puntata di Ballando con le Stelle ha visto non poche polemiche da parte del pubblico. In particolar modo i telespettatori hanno avuto da ridire sulla posizione di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che si sono esibiti sulle note di “The show must go on” dei Queen. La concorrente ha ballato su un piede solo a causa dell’infortunio che l’ha colpita ma alla giuria è piaciuta, tanto da ottenere metà del tesoretto, finendo così al secondo posto in classifica, alle spalle di Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Insomma, il secondo posto della Fialdini non è piaciuto al web, che crede che la giornalista della Rai sia eccessivamente favorita.

Milly Carlucci, il discorso per Andrea Delogu a Ballando con le Stelle non convince/ "Ha sbagliato"

Questi alcuni dei commenti del web: “Non ha ballato, si è appoggiata a lui per girare un po’ e si è fatta sollevare per tutto il tempo. Che poi abbia movimenti fluidi e pieni di grazia è vero, ma non che abbia davvero ballato lei”. E ancora: “Bravo il ballerino a fare una coreografia dove lei praticamente resta tutto il tempo appoggiata a lui o sollevata da lui”. In un altro ancora si legge: “Lui balla, mentre la tiene in braccio. Non mi trasmette emozione, mai”. Insomma, come si evince dai commenti dei telespettatori, il web non ha per nulla apprezzato.