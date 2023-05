Ballando con le stelle: rivoluzione al banco dei giudici?/ Rumor su Magalli e Todaro

Ballando con le stelle: Carolyn Smith e Guillermo Mariotto unici “intoccabili”

Con l’arrivo della bella stagione non sono solo le persone ad andare in vacanza; anche i palinsesti televisivi si dedicano ad un periodo di pausa spesso dedicato alla programmazione di quello che andrà in onda l’autunno successivo. Chiaramente, tale circostanza implica un rincorrersi e rimbalzare, soprattutto in rete, di indiscrezioni e rumor su quella che sarà la nuova forma e immagine di programmi nuovi e consolidati. Tra questi, occupa un posto di rilievo Ballando con le stelle; la prossima stagione del format potrebbe presentare infatti diverse novità.

Come riportato dal magazine Diva e Donna, sarebbe in primis Milly Carlucci – confermata al timone di Ballando con le stelle – ad essere al lavoro per offrire ai telespettatori un cast di prim’ordine per la prossima edizione del talent show vip. L’edizione del settimanale – come riporta LaNostraTv – entra poi nel merito della possibile nuova composizione del tavolo dei giurati. Carolyn Smith e Guillermo Mariotto sembrano intoccabili; la medesima sorte non sembra però riservata a Selvaggia Lucarelli.

Nel merito dei rumor sul possibile addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, sarebbero già spuntati alcuni nomi in lizza pronti a prendere il suo posto. Inoltre, altri posti che potrebbero risultare vuoti sarebbero quelli di Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Diva e Donna dunque – riporta LaNostraTv – ha rivelato di essere al corrente di alcuni volti noti che potrebbero occupare le poltrone che ipoteticamente si ritroverebbero vuote. Fra questi, spiccano i nomi di Giancarlo Magalli, Giuseppe Cruciani e Raimondo Todaro.

In riferimento al nome di Raimondo Todaro come “promesso” per la prossima edizione di Ballando con le stelle, sempre Diva e Donna ha spiegato come la sua posizione sia sempre più lontana da Amici di Maria De Filippi. E’ dunque lecito credere che possa realmente tornare a vestire un ruolo nel talent show vip condotto da Milly Carlucci. Inoltre, sempre il magazine – come riporta LanostraTV – racconta di un’altra voce in riferimento al cast, questa volta però lato concorrenti. In particolare, sarebbe tra i candidati più plausibili Pierpaolo Pretelli; il giovane si è distinto nella passata edizione di Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti e potrebbe dunque sbarcare in un nuovo format Rai.











